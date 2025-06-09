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Міносвіти замовило друк підручників на 1 мільярд: ціна примірника сягає 3 900 гривень

Міносвіти замовило друк підручників на мільярд

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України 7-21 травня без проведення відкритих торгів уклала угоди про друк підручників для 8 класу на загальну суму 1,06 млрд грн.

За умовами угод, підручники мають надрукувати вже до серпня, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Понад половину суми отримали три постачальники: ТОВ "Видавництво "Ранок" – 242,34 млн грн, ТОВ "Генеза" – 235,63 млн грн, а також ТОВ "Видавництво Астон" – 103,08 млн грн.

Хто видає підручники

Найдорожчим виявився малотиражний підручник інтегрованого курсу "Українська мова, українська та зарубіжна літератури" у двох частинах від видавництва "Ранок". Кожну частину надрукують накладом всього 481 шт. по 3 900 грн за екземпляр на 240 сторінок. У ціні на поліграфічні витрати припадає 2 081 грн. Решта – це загальновидавничі й редакційні витрати, авторська винагорода, художнє оформлення, папір, картон, плівка, а також дозволені урядом 5% рентабельності.

На сайті замовника цього підручника ще немає. Аналогічний підручник тих самих авторів у двох частинах для 7 класу з електронним інтерактивним додатком у квітні 2024 року замовили "Ранку" вдвічі меншим накладом (209 штук) по 3 976 грн за екземпляр на 240 сторінок. У ціні на поліграфічні витрати припадало лише 235 грн, тоді як найбільше йшло на загальновидавничі витрати, художнє оформлення та авторську винагороду.

Зауважимо, що в травні 2024 року через російський ракетний удар була зруйнована харківська друкарня "Фактор-друк", де друкувалось багато видавництв. "Ранок" тоді повідомляв, що там було знищено багато їхніх книжок, у тому числі підручників.

Інші місця у рейтингу цін традиційно зайняли малотиражні підручники іноземними мовами.

Серед них найдорожчою є "Польська мова" для шкіл з навчанням польською мовою від ДП "Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Світ". Її наклад становить 220 штук. Екземпляр на 240 сторінок обійдеться у 2 503 грн. У ціні на поліграфічні витрати припадає лише 306 грн, тоді як найбільше відведено на загальновидавничі витрати та авторську винагороду.

Натомість найдешевшими підручниками є багатотиражні. Наприклад, "Громадянська освіта" від ТОВ "Видавничий дім "Освіта" накладом 217 591 штука по 58 грн та "Підприємництво і фінансова грамотність" від ТОВ "Видавництво "Світич" накладом 52 740 штук по 59 грн.

Топ-10 найдорожчих підручників у 2025 році

Найменування Наклад, шт. Ціна, грн./шт. Вартість накладу, грн. Видавець
"Українська мова, українська та зарубіжна літератури" підручник інтегрованого курсу для 8 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Старагіна І. П., Романенко Ю. О., Новосьолова В. І., Ткач П. Б., Панченков А. О., Блажко М. Б., Терещенко В. М.) 481 3 900 1 875 900 ТОВ "Видавництво "Ранок"
"Українська мова, українська та зарубіжна літератури" підручник інтегрованого курсу для 8 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2 авт. Старагіна І. П., Романенко Ю. О., Новосьолова В. І., Ткач П. Б., Панченков А. О., Блажко М. Б., Терещенко В. М.) 481 3 900 1 875 900 ТОВ "Видавництво "Ранок"
"Польська мова" підручник для 8 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти (авт. Іванова-Хмель Т. М.) 220 2 503 550 660 ДП "ВСВ "Світ"
"Польська та зарубіжна літератури" підручник інтегрованого курсу для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Лебедь Р. К.) 249 2 439 607 396 ДП "ВСВ "Світ"
"Польська мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Войцева О. А., Бучацька Т. Г.) 301 2 095 630 733 МПП "Букрек"
"Угорська мова (4-й рік навчання, друга іноземна)" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Боді Т. А., Браун Є. Л.) 657 902 592 818 ДП "ВСВ "Світ"
"Угорська та зарубіжна літератури" підручник інтегрованого курсу для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Дебрецені О. О.) 1 626 688 1 118 916 ДП "ВСВ "Світ"
"Французька мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Ураєва І. Г.) 3 429 660 2 263 140 ТОВ "Видавництво "Ранок"
"Болгарська мова" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мілков А. М., Проданова О. І.) 1 131 643 726 916 ДП "ВСВ "Світ"
"Українська мова" підручник для 8 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Беца С. Д., Павлович Ю. П., Певсе А. А., Бацай М. М.) 1 618 598 967 273 МПП "Букрек"

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Тендери провели без торгів, оскільки саме ці видавництва мають виключні майнові права на замовлені підручники, список яких затверджує МОН за результатами конкурсного відбору.

Засновниками харківського "Ранку" є Віктор Круглов та ТОВ "Видавнича Група "Основа". Останнє заснували Інна Гришина і ТОВ "Тріада Принт", чиїми власниками є Заза Джеджея, той же Віктор Круглов та його ж із Дмитром Томашком ТОВ "Веста".

Київським "Видавництвом Генеза" володіють Олексій Дубас, Віктор Єзловецький, Олег Фурман і Владлен Маценко, а директором є Микола Чаюн.

Засновником і директором тернопільського "Видавництва Астон" є Іван Білах.

Автор: 

підручники (9) школа (255) Міносвіти (238) видавнича справа (16) закупівлі (2655)


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Топ коментарі
+6
Саме через такі схеми, Національна освіта України, Національна наука України по суті зазнала повного й нищівного краху, а це треба визнати!
Мабуть О. Лісовий разом з М. Винницьким віддали своїми рішеннями у друк не підручники, а заощаджувальні книжки, раз вартість 1 примірнка сягає астрономічних розмірів!
Проте, вчителі, викладачі, науковці незабаром перейдуть у категорію - жебраки.
Потім їх через нестачу годинного навантаження мобілізують й відправлять в окопи викладати історії, географії, алгебри, там же вони будуть творити науку.
А поки, якось ось так - грабуй, поки це не пограбував хтось інший!
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09.06.2025 14:13 Відповісти
+5
Це якийсь сюр! Таке враження? що неважливо що за товар виробляють, головне це нев'є...ена нажива! Мабудь підручники виготовлені з сусального золота, з цитатами "найвеличнішого" боневтіка, викладені кристалами Сваровського! 🤬
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09.06.2025 14:16 Відповісти
+4
без відкату нема життя
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09.06.2025 14:14 Відповісти
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09.06.2025 14:08 Відповісти
Саме через такі схеми, Національна освіта України, Національна наука України по суті зазнала повного й нищівного краху, а це треба визнати!
Мабуть О. Лісовий разом з М. Винницьким віддали своїми рішеннями у друк не підручники, а заощаджувальні книжки, раз вартість 1 примірнка сягає астрономічних розмірів!
Проте, вчителі, викладачі, науковці незабаром перейдуть у категорію - жебраки.
Потім їх через нестачу годинного навантаження мобілізують й відправлять в окопи викладати історії, географії, алгебри, там же вони будуть творити науку.
А поки, якось ось так - грабуй, поки це не пограбував хтось інший!
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09.06.2025 14:13 Відповісти
без відкату нема життя
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09.06.2025 14:14 Відповісти
Це якийсь сюр! Таке враження? що неважливо що за товар виробляють, головне це нев'є...ена нажива! Мабудь підручники виготовлені з сусального золота, з цитатами "найвеличнішого" боневтіка, викладені кристалами Сваровського! 🤬
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09.06.2025 14:16 Відповісти
"Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України 7-21 травня без проведення відкритих торгів уклала угоди про друк підручників для 8 класу. Кожну частину надрукують накладом всього 481 шт. по 3 900 грн"
Це напевно якісь привелєйовані 20 класів державних восьмикласників.
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09.06.2025 14:24 Відповісти
Охрініти, світові бестселлери коштують дешевше...
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09.06.2025 14:29 Відповісти
Ну не знаю чи хтось зможе допомогти Україні при такому керівництві. Корупція вбиває. Якісь прості солдати і цивільні заплатять за цю махрову корупційну оборудку своїми життями. І це не декілька чоловік. Про матеріальні і територіальні втрати також варто нагадати.
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09.06.2025 14:33 Відповісти
Це відкати. Якесь жахіття. Видавництво ранок взагалі не турбується, навіть, про якість мови в своїх підручниках. Їхні підручники- ЦЕ ЖАХЛИВИЙ СУРЖИК. Наші батьки, сини, чоловіки на фронті, щоб корупційні ДУПИ засновників кожного дня збагачувалися. Автори авторських гонорарів не отримають або зовсім крихітку, щоб мовчали.
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09.06.2025 14:49 Відповісти
Зочу нагадати, що цей мініст освіти Лісовий з поаніатом в дркторсткій десертації, є КРЕАТУРОЮ ПАРТІЇ ГОЛОС і особисто «восторженим» його прихильником желєщняком і радіної.
Вони за нього билися не на життя, а насмерть....науки і освіти. А ви що подумали?
ледь стримуючі сльози радощів, він онлайнв свожму тг написав : «👨‍🏫 🔥❤Призначено Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

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Облаявши Европейську Солідарність яка ЄДИНА відчувала, що це закінчиться знищенням науки і освіти і щоденником в 4000 грн.
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09.06.2025 15:00 Відповісти
А потім такі-трамп,мерц,макрон і т.д, де наші гроші!!!Ми незламно крадемо але ви дайте нам гроші!!!
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09.06.2025 15:02 Відповісти
А я, як ніщеброд купую книжки по 300 - 800 грн. На колекційні по 2000-3000 жму грошей. Зато дружина викладач в школі уходить на іншу роботу, бо 15тис в місяць не вистачає навіть на свої потреби. А он де всі гроші, не хилий розпил бабла!
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09.06.2025 15:04 Відповісти

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