Міносвіти замовило друк підручників на 1 мільярд: ціна примірника сягає 3 900 гривень
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України 7-21 травня без проведення відкритих торгів уклала угоди про друк підручників для 8 класу на загальну суму 1,06 млрд грн.
За умовами угод, підручники мають надрукувати вже до серпня, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Понад половину суми отримали три постачальники: ТОВ "Видавництво "Ранок" – 242,34 млн грн, ТОВ "Генеза" – 235,63 млн грн, а також ТОВ "Видавництво Астон" – 103,08 млн грн.
Найдорожчим виявився малотиражний підручник інтегрованого курсу "Українська мова, українська та зарубіжна літератури" у двох частинах від видавництва "Ранок". Кожну частину надрукують накладом всього 481 шт. по 3 900 грн за екземпляр на 240 сторінок. У ціні на поліграфічні витрати припадає 2 081 грн. Решта – це загальновидавничі й редакційні витрати, авторська винагорода, художнє оформлення, папір, картон, плівка, а також дозволені урядом 5% рентабельності.
На сайті замовника цього підручника ще немає. Аналогічний підручник тих самих авторів у двох частинах для 7 класу з електронним інтерактивним додатком у квітні 2024 року замовили "Ранку" вдвічі меншим накладом (209 штук) по 3 976 грн за екземпляр на 240 сторінок. У ціні на поліграфічні витрати припадало лише 235 грн, тоді як найбільше йшло на загальновидавничі витрати, художнє оформлення та авторську винагороду.
Зауважимо, що в травні 2024 року через російський ракетний удар була зруйнована харківська друкарня "Фактор-друк", де друкувалось багато видавництв. "Ранок" тоді повідомляв, що там було знищено багато їхніх книжок, у тому числі підручників.
Інші місця у рейтингу цін традиційно зайняли малотиражні підручники іноземними мовами.
Серед них найдорожчою є "Польська мова" для шкіл з навчанням польською мовою від ДП "Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Світ". Її наклад становить 220 штук. Екземпляр на 240 сторінок обійдеться у 2 503 грн. У ціні на поліграфічні витрати припадає лише 306 грн, тоді як найбільше відведено на загальновидавничі витрати та авторську винагороду.
Натомість найдешевшими підручниками є багатотиражні. Наприклад, "Громадянська освіта" від ТОВ "Видавничий дім "Освіта" накладом 217 591 штука по 58 грн та "Підприємництво і фінансова грамотність" від ТОВ "Видавництво "Світич" накладом 52 740 штук по 59 грн.
Топ-10 найдорожчих підручників у 2025 році
|Найменування
|Наклад, шт.
|Ціна, грн./шт.
|Вартість накладу, грн.
|Видавець
|"Українська мова, українська та зарубіжна літератури" підручник інтегрованого курсу для 8 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1 авт. Старагіна І. П., Романенко Ю. О., Новосьолова В. І., Ткач П. Б., Панченков А. О., Блажко М. Б., Терещенко В. М.)
|481
|3 900
|1 875 900
|ТОВ "Видавництво "Ранок"
|"Українська мова, українська та зарубіжна літератури" підручник інтегрованого курсу для 8 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2 авт. Старагіна І. П., Романенко Ю. О., Новосьолова В. І., Ткач П. Б., Панченков А. О., Блажко М. Б., Терещенко В. М.)
|481
|3 900
|1 875 900
|ТОВ "Видавництво "Ранок"
|"Польська мова" підручник для 8 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти (авт. Іванова-Хмель Т. М.)
|220
|2 503
|550 660
|ДП "ВСВ "Світ"
|"Польська та зарубіжна літератури" підручник інтегрованого курсу для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Лебедь Р. К.)
|249
|2 439
|607 396
|ДП "ВСВ "Світ"
|"Польська мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Войцева О. А., Бучацька Т. Г.)
|301
|2 095
|630 733
|МПП "Букрек"
|"Угорська мова (4-й рік навчання, друга іноземна)" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Боді Т. А., Браун Є. Л.)
|657
|902
|592 818
|ДП "ВСВ "Світ"
|"Угорська та зарубіжна літератури" підручник інтегрованого курсу для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Дебрецені О. О.)
|1 626
|688
|1 118 916
|ДП "ВСВ "Світ"
|"Французька мова (8-й рік навчання)" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Ураєва І. Г.)
|3 429
|660
|2 263 140
|ТОВ "Видавництво "Ранок"
|"Болгарська мова" підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мілков А. М., Проданова О. І.)
|1 131
|643
|726 916
|ДП "ВСВ "Світ"
|"Українська мова" підручник для 8 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) (авт. Беца С. Д., Павлович Ю. П., Певсе А. А., Бацай М. М.)
|1 618
|598
|967 273
|МПП "Букрек"
Тендери провели без торгів, оскільки саме ці видавництва мають виключні майнові права на замовлені підручники, список яких затверджує МОН за результатами конкурсного відбору.
Засновниками харківського "Ранку" є Віктор Круглов та ТОВ "Видавнича Група "Основа". Останнє заснували Інна Гришина і ТОВ "Тріада Принт", чиїми власниками є Заза Джеджея, той же Віктор Круглов та його ж із Дмитром Томашком ТОВ "Веста".
Київським "Видавництвом Генеза" володіють Олексій Дубас, Віктор Єзловецький, Олег Фурман і Владлен Маценко, а директором є Микола Чаюн.
Засновником і директором тернопільського "Видавництва Астон" є Іван Білах.
Будь ласка, зачекайте...
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Мабуть О. Лісовий разом з М. Винницьким віддали своїми рішеннями у друк не підручники, а заощаджувальні книжки, раз вартість 1 примірнка сягає астрономічних розмірів!
Проте, вчителі, викладачі, науковці незабаром перейдуть у категорію - жебраки.
Потім їх через нестачу годинного навантаження мобілізують й відправлять в окопи викладати історії, географії, алгебри, там же вони будуть творити науку.
А поки, якось ось так - грабуй, поки це не пограбував хтось інший!
Це напевно якісь привелєйовані 20 класів державних восьмикласників.
Вони за нього билися не на життя, а насмерть....науки і освіти. А ви що подумали?
ледь стримуючі сльози радощів, він онлайнв свожму тг написав : «👨🏫 🔥❤Призначено Міністра освіти і науки України Оксена Лісового
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Облаявши Европейську Солідарність яка ЄДИНА відчувала, що це закінчиться знищенням науки і освіти і щоденником в 4000 грн.