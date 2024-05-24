Зруйнована росіянами друкарня у Харкові випускала 50% підручників в Україні

Наслідки російської атаки на харківську друкарню видавництва Vivat відчує уся галузь книговидавництва в Україні.

Про це повідомив власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий, передає Радіо Свобода.

За його словами, всі сукупні потужності друкарень України внаслідок енергетичної та безпекової ситуації вже не могли забезпечити потреби видавництв.

"З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш ніж на 30-40%. І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи і підручники, яких ми друкували – я не знаю, мабуть, до 50% всіх підручників, які друкувалися у державі. І тому як це будемо робити завтра, я на зараз не знаю. І я розумію, що без підтримки і міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко", – сказав Політучий.

За його словами, навіть із допомогою відновлення роботи друкарні може зайняти чимало часу – щонайменше кілька місяців.

При цьому релокація друкарні до більш безпечних регіонів України дуже дороговартісна. До того ж в інших областях України такі підприємства можуть відчути брак спеціалістів у цій галузі.

Обстріл друкарні у Харкові

23 травня російські окупанти обстріляли друкарню "Фактор-друк" видавництва Vivat у Харкові, через що загорівся цех з папером. Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро працівників, ще 14 зазнали поранень.

Крім того, у пожежі було знищено 50 тисяч книг.

Друкарня "Фактор-друк" входить до однієї групи із видавництвом Vivat. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкувалися там не лише книжки Vivat, а й практично усіх українських видавництв.