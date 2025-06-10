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Ворог під час атаки пошкодив приміщення та техніку "Київавтодру"

Ворожі дрони пошкодили приміщення та техніку Київавтодору

Унаслідок ворожої атаки дронів на столицю 10 червня пошкоджено адміністративну будівлю, склади та техніка одного із шляхово-експлуатаційних підприємств КК "Київавтодор".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адмінстрації.

За даними компанії, через падіння уламків пошкоджено адміністративну будівлю, автомайстерню та ангар зі зберігання технічної солі.

Також внаслідок займання приміщень знищена вогнем спеціалізована техніка підприємства: трактор і автомобіль ГАЗ.

У "Київавтодор" зазначили, що потерпілих серед працівників немає, підприємство працює у звичному режимі.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 травня російські військові випустили вісім "шахедів" по одному з депо у Харкові, де проходили ремонт та обслуговування тролейбусів. Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 38 тролейбусів.

Автор: 

безпілотник (546) Київавтодор (161)


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