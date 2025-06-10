В Україну намагалися ввезти каучук іранської компанії з офісом у Москві. Арештовано товару на понад 12 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області арештували 43 тонни синтетичного каучуку, виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в Москві.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи – вказали Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також компанії з Чехії.

"Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: БЕБ викрило мережу продажу контрафактної техніки – замовляли підробки з Китаю та продавали як оригінал. ФОТОрепортаж

Правоохоронці з’ясували, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. Її виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у Москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.

Співробітники БЕБ вилучили полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12,7 млн грн. Наразі ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва на відповідний товар накладено арешт.