В Україну намагалися ввезти каучук іранської компанії з офісом у Москві. Арештовано товару на понад 12 мільйонів
Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області арештували 43 тонни синтетичного каучуку, виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в Москві.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Зазначається, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи – вказали Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також компанії з Чехії.
"Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану", – йдеться у повідомленні.
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Правоохоронці з’ясували, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. Її виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс – у Москві. Крім того, вона перебуває під санкціями США.
Співробітники БЕБ вилучили полібутадієновий каучук загальною вартістю понад 12,7 млн грн. Наразі ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва на відповідний товар накладено арешт.
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