Як відновити пенсійне посвідчення. Три способи

У Міністерстві соціальної політики надали поради, як можна відновити пенсійне посвідчення в разі його втрати.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Для кожного пенсіонера пенсійне посвідчення, яке підтверджує факт призначення пенсії, важливий документ, який, зокрема, потрібний для отримання пільг. Наприклад, на проїзд громадським транспортом, в окремих випадках – для отримання знижок в торговельних мережах чи аптеках", – наголосили у Мінсоцполітики.

Зазначається, що посвідчення можна відновити онлайн або офлайн.

Можна звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Із собою потрібно взяти паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (РНОКПП) та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви треба додати кольорове фото розміром 3х2,5 см.

Після виготовлення (орієнтовно до місяця), пенсійне посвідчення буде видано в тому сервісному центрі, який людина на власний вибір зазначила в заяві. За бажанням, документ може бути сформоване в електронній формі (е-пенсійне посвідчення), без виготовлення паперового, для його відображення в застосунку "Дія".

Як наголосили у міністерстві, електронне відображення пенсійного посвідчення на Порталі Дія має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

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Також можна оформити онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Перейшовши за посиланням на портал, варто натиснути вгорі на кнопку "Вхід" і авторизуватись. Потім:

у лівому боковому меню потрібно натиснути на розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення";

ознайомитися із запропонованою інструкцією,

у вкладці "Орган ПФУ" обрати "Головне управління ПФУ у вашій області";

заповнити необхідні поля анкети та завантажте скановані копії документів (РНОКПП; паспорт; фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору);

надати згоду на обробку персональних даних та сформувати заяву;

перевірити внесені дані та надіслати заяву до ПФУ.

При цьому у заяві треба буде зазначити, у який сервісний центр буде зручно прийти і отримати виготовлене посвідчення.

Третій спосіб – за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд". Завантаживши та встановивши застосунок, варто обрати вкладку "До ПФУ", там – розділ "Комунікації до ПФУ" і далі – "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Потім виконати дії, аналогічні тим, які потрібні для оформлення посвідчення через портал Пенсійного фонду.

Як повідомлялося, в Україні нараховують понад 10,33 млн пенсіонерів, що майже на 177 тисяч менше, ніж торік. Попри щорічну індексацію пенсій, кожен третій пенсіонер отримує виплати у 3 340 грн ($80).