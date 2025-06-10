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"Укрпошта" обмежить можливості отримання післяплати за товари з 1 липня. Що зміниться

АТ "Укрпошта" оновлює умови приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб. Зокрема, з 1 липня запроваджуються нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Згідно з проведеним ризик-аналізом ми оновлюємо умови приймання відправлень із післяплатою. Але таким чином, що більшість наших клієнтів цього не відчує. А в інших буде час підготуватися до змін", – йдеться у повідомленні.

Відтак із 1 липня ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть такими:

  • максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 100 тис. грн;
  • максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця – 10 шт.

Водночас ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку не зміняться:

  • максимальна сума платіжних операцій на день – 29 999 грн;
  • кількість платіжних операцій упродовж одного дня – до 50 шт.;
  • максимальна сума платіжних операцій на місяць – 250 тис. грн;
  • кількість платіжних операцій упродовж одного місяця – до 500 шт.

"Цього вдосталь будь-кому, хто не веде підприємницької діяльності. Якщо ж ви маєте намір чи вже продаєте товари, варто відкрити ФОП або вибрати іншу легальну форму роботи", – наголосили в "Укрпошті".

Як повідомлялося, Нацбанк оштрафував платіжний сервіс "Нової пошти" на 90 мільйонів. Після цього правила для клієнтів змінили.

Автор: 

виплати (476) Укрпошта (801)


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