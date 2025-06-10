В аеропорту Кишинева внаслідок атаки РФ по Україні стався збій

Міністр інфраструктури Молдови Володимир Боля заявив, що збій у Кишинівському аеропорту, який стався 9 червня, став наслідком російської атаки по Україні.

Про це він повідомив в ефірі Punctul pe Azi на TVR Moldova, передає NewsMaker.

За словами Болі, внаслідок ворожих бомбардувань території України в ніч проти 9 червня, в електропостачанні сусідньої країни були десятки збоїв. А оскільки Молдова підключена до електропостачання через Україну, через ці збої згоріла частина обладнання в Кишинівському аеропорту.

"Хоча в Кишинівському аеропорту є три лінії постачання електрики – одна основна та дві резервні, мала місце така несправність. Причини тому дві: війна та обстріли в Україні і той факт, що за 30 років Молдова так і не змогла побудувати лінію, яка б гарантувала енергетичну незалежність", – сказав міністр, висловивши впевненість, що за ці роки навмисно підтримували залежність Молдови і в плані електропостачання, і в постачанні газом.

Міністр підкреслив, що цю проблему вирішать у найкоротші терміни, коли завершать будівництво ЛЕП Кишинів-Вулканешти, і Молдова стане незалежною щодо постачання електроенергії.

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У міжнародному аеропорту Кишинева 9 червня стався технічний збій, через який тимчасово недоступні деякі інформаційні системи. Технічні проблеми ускладнили роботу деяких служб і викликали затримки в обслуговуванні пасажирів.

Працівникам аеропорту довелося вручну контролювати пасажиропотік та заповнювати авіаквитки. Крім того, було скасовано два рейси, до Бухареста та Дортмунда, а решта вилітали із затримками.