У роботі ChatGPT стався масштабний збій по всьому світу
У роботі чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI стався глобальний збій по всьому світу.
Зокрема, при спробі отримати відповідь на запит сервіс повідомляє про надвелику кількість паралельних запитів, передає Бабель.
За даними Downdetector, проблеми почалися приблизно о 10:00 за Києвом. Збій охопив численні регіони світу.
У OpenAI підтвердили збої у роботі ChatGPT. Компанія також фіксує неполадки з інструментом для створення відео з тексту Sora та інтерфейсом для взаємодії з моделями ШІ OpenAI API.
Як повідомлялося, раніше компанія OpenAI – розробник чат-боту ChatGPT – запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive та іншими.
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Масштабность: Это был масштабный глобальный сбой, затронувший пользователей по всему миру. Многие столкнулись с невозможностью отправить запросы, получали сообщения об ошибках типа "Что-то пошло не так" или о перегрузке сервера.Затронутые сервисы: Проблемы коснулись не только самого чат-бота ChatGPT, но и других продуктов OpenAI, таких как API OpenAI (что влияет на сторонние сервисы, использующие их модели) и Sora(инструмент для создания видео). Это говорит о том, что проблема, вероятно, связана с базовой инфраструктурой или общими системами OpenAI.Причины пока неизвестны: OpenAI подтвердила наличие проблемы и заявила, что расследует инцидент. Однако точные причины сбоя и прогнозируемые сроки восстановления на данный момент (по состоянию на 10 июня 2025 года) не сообщаются.Не единичный случай: Хотя этот сбой и был масштабным, это не первый случай. Предыдущие значительные перебои в работе ChatGPT фиксировались, например, в январе 2025 года. Это указывает на то, что, несмотря на постоянное развитие, такие сложные и высоконагруженные системы, как крупные языковые модели, подвержены техническим неполадкам.
Общее "мнение" или выводы:
Нормальное явление для сложных систем: В работе любой крупной IT-инфраструктуры, особенно такой инновационной и высоконагруженной, как у OpenAI, периодические сбои неизбежны. Это связано с огромным количеством запросов, сложностью архитектуры, необходимостью постоянных обновлений и