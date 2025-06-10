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Новини
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У роботі ChatGPT стався масштабний збій по всьому світу

У роботі ChatGPT стався масштабний збій

У роботі чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI стався глобальний збій по всьому світу.

Зокрема, при спробі отримати відповідь на запит сервіс повідомляє про надвелику кількість паралельних запитів, передає Бабель.

За даними Downdetector, проблеми почалися приблизно о 10:00 за Києвом. Збій охопив численні регіони світу.

У OpenAI підтвердили збої у роботі ChatGPT. Компанія також фіксує неполадки з інструментом для створення відео з тексту Sora та інтерфейсом для взаємодії з моделями ШІ OpenAI API.

Як повідомлялося, раніше компанія OpenAI – розробник чат-боту ChatGPT – запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive та іншими.

Автор: 

штучний інтелект (268) ChatGPT (42)


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Топ коментарі
+3
Для людей з дефіцитом особистого інтелекту наступає ера непередбачуваних ризиків. 😁
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10.06.2025 14:44 Відповісти
+3
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10.06.2025 14:50 Відповісти
+3
Ну не кажіть, деякі роботи з допомогою ШІ значно прискорюються і щоб правильно писати промти, також необхідно мати хороший рівень IQ.
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10.06.2025 14:50 Відповісти
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якось неважливо
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10.06.2025 14:42 Відповісти
Шо :«Слівайтє воду ***@ні масони !»
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10.06.2025 14:43 Відповісти
Для людей з дефіцитом особистого інтелекту наступає ера непередбачуваних ризиків. 😁
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10.06.2025 14:44 Відповісти
100% Полные идиоты начали на FB размещать посты с оборотами речи уровня гениальных писателей)))
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10.06.2025 14:46 Відповісти
Ну не кажіть, деякі роботи з допомогою ШІ значно прискорюються і щоб правильно писати промти, також необхідно мати хороший рівень IQ.
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10.06.2025 14:50 Відповісти
мати, завжди потрібні. без матів, ніяк! IQ взагалі, до сраки.
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10.06.2025 14:56 Відповісти
Скайнет прокидається)
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10.06.2025 14:44 Відповісти
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10.06.2025 14:50 Відповісти
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10.06.2025 14:50 Відповісти
І що, користувачі chat gpt почали користуватися своїм мозком, чи забули де він лежить?
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10.06.2025 14:51 Відповісти
А хто тепер заяви про стурбованості та занепокоєності писатиме? Нелегко одне й теж у десятках варіантів клепати - таке тільки компутору під силу.
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10.06.2025 14:52 Відповісти
ChatGPT замахався з тупими розмовляти
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10.06.2025 14:53 Відповісти
І кому ця хрінь потрібна?
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10.06.2025 15:00 Відповісти
По комментам в этой теме можно понять, какая аудитория у цензора
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10.06.2025 15:29 Відповісти
Чатботу поставили питання "чи ти існуєш"?
Або щось простіше: "у чому полягає сенс життя" чи "що таке щастя"?
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10.06.2025 15:34 Відповісти
Хорошо но мало. Надо бы ещё интернет вырубить. Вот тогда совсем хорошо станет. Сразу iq уровень вверх рванет. )) Очереди в банки и гос услуги. Все начнут общаться, новые знакомства, море уже забытых впечатлений. )
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10.06.2025 15:39 Відповісти
Что можно сказать о недавнем сбое в работе ChatGPT (10 июня 2025 года):

Масштабность: Это был масштабный глобальный сбой, затронувший пользователей по всему миру. Многие столкнулись с невозможностью отправить запросы, получали сообщения об ошибках типа "Что-то пошло не так" или о перегрузке сервера.Затронутые сервисы: Проблемы коснулись не только самого чат-бота ChatGPT, но и других продуктов OpenAI, таких как API OpenAI (что влияет на сторонние сервисы, использующие их модели) и Sora(инструмент для создания видео). Это говорит о том, что проблема, вероятно, связана с базовой инфраструктурой или общими системами OpenAI.Причины пока неизвестны: OpenAI подтвердила наличие проблемы и заявила, что расследует инцидент. Однако точные причины сбоя и прогнозируемые сроки восстановления на данный момент (по состоянию на 10 июня 2025 года) не сообщаются.Не единичный случай: Хотя этот сбой и был масштабным, это не первый случай. Предыдущие значительные перебои в работе ChatGPT фиксировались, например, в январе 2025 года. Это указывает на то, что, несмотря на постоянное развитие, такие сложные и высоконагруженные системы, как крупные языковые модели, подвержены техническим неполадкам.
Общее "мнение" или выводы:

Нормальное явление для сложных систем: В работе любой крупной IT-инфраструктуры, особенно такой инновационной и высоконагруженной, как у OpenAI, периодические сбои неизбежны. Это связано с огромным количеством запросов, сложностью архитектуры, необходимостью постоянных обновлений и
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10.06.2025 15:40 Відповісти

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