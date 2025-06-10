У роботі ChatGPT стався масштабний збій по всьому світу

У роботі чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI стався глобальний збій по всьому світу.

Зокрема, при спробі отримати відповідь на запит сервіс повідомляє про надвелику кількість паралельних запитів, передає Бабель.

За даними Downdetector, проблеми почалися приблизно о 10:00 за Києвом. Збій охопив численні регіони світу.

У OpenAI підтвердили збої у роботі ChatGPT. Компанія також фіксує неполадки з інструментом для створення відео з тексту Sora та інтерфейсом для взаємодії з моделями ШІ OpenAI API.

Як повідомлялося, раніше компанія OpenAI – розробник чат-боту ChatGPT – запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive та іншими.