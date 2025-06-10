Одна з найбільших в Україні ІТ-компаній купує ще одну фірму за кордоном. Цього разу – у Польщі

Заснована в Україні ІТ-компанія Ciklum, яка наразі позиціонує себе як глобальна корпорація з головним офісом у Великій Британії, придбала польського розробника цифрових рішень GoSolve Group.

Угода посилить позиції Ciklum у Східній Європі, додасть близько 150 фахівців у Польщі, а також прискорить експансію на ринку США, передає галузеве видання dev.ua із посиланням на прессреліз компанії.

Головний офіс GoSolve Group знаходиться у Польщі; вона має присутність у різних містах країни, а також в Індії. У її штаті понад 150 фахівців, які займаються повним циклом розробки мовою програмування Go: інжинірингом, тестуванням, продуктовим менеджментом і підтримкою.

Основними клієнтами польської компанії є бізнеси зі сфер охорони здоров’я та роздрібної торгівлі, де Ciklum уже має експертизу, зазначається у пресрелізі.

"Ми пишаємося східноєвропейським корінням Ciklum і раді додати до команди фахівців з цього регіону, які поділяють наше бачення майбутнього", – прокоментував CEO Ciklum Радж Радхакрішнан.

"Ми давно захоплюємося успіхом Ciklum в Україні, Польщі та на міжнародному рівні. Раді стати частиною глобальної команди Ciklum та використовувати потенціал Go для масштабних проєктів і новаторських стартапів у всьому світі", – зазначив CEO GoSolve Group Марцін Вударчик.

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Як повідомлялося, у лютому 2024 року Ciklum придбала американського розробника цифрових рішень Infogen.

Ciklum була заснована 2002 року данцем Торбеном Майгаардом. Головним центром бізнесу та розробок компанії є Україна, у 2021 році вона входила до п'ятірки найбільших роботодавців у сфері ІТ.

У 2015 році контрольний пакет Ciklum придбав створений Джорджем Соросом Ukrainian Redevelopment Fund. Міноритарним акціонером компанії у 2019 році став інвестфонд Dragon Capital Томаша Фіали. Наприкінці 2020 року стратегічним інвестором та мажоритарним акціонером Ciklum стала технологічна інвестиційна платформа Recognize Partners.

Наразі Ciklum позиціонує себе як глобальну ІТ-компанію з головним офісом у Великій Британії і має команду із понад 4000 інженерів, дизайнерів і консультантів. Вона створює цифрові продукти для понад 250 компаній.