Запаси газу в українських сховищах перевищили 7 мільярдів кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу на 6 червня перевищили 7 млрд кубометрів. Наразі сховища заповнені на 22,6%.

Про це свідчать дані ExPro.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 25,6% або 2,4 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими за щонайменше 11 років, однак відставання від минулого року скорочується.

Обсяги закачування газу залишаються вищими, ніж минулого року. Так, за перший тиждень червня до українських ПСГ закачано 295 млн кубометрів природного газу, майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування газу до сховищ закачали 1,6 млрд кубометрів природного газу, на 20% більше, ніж минулого року.

Як повідомлялося, у травні закачування газу до сховищ зросло в 1,5 раза – до 1,1 млрд кубометрів.

До початку наступного опалювального сезону Україні необхідно накопичити щонайменше 12,65 млрд кубометрів природного газу в сховищах. Однак, для сталого проходження зими при будь-яких умовах, запаси мають бути вищими, що потребуватиме збільшення обсягів імпорту газу, зазначають аналітики.