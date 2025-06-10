Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара та євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 11 червня, на рівні 41,5566 грн/$, порівняно із 41,4919 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 13 копійок – до 47,5033 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.