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Новини
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Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Офіційний курс долара та євро НБУ на 11 червня

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара та євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 11 червня, на рівні 41,5566 грн/$, порівняно із 41,4919 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 13 копійок до 47,5033 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2223) гривня (1577) курс (1535) НБУ (9374) обмін валюти (734)


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Майже 40%(36,5%) пенсіонерів в Україні, живуть за межею БІДНОСТІ!!
І як змінилися ОСОБИСТІ статки з 2019 року у отих служок зеленського у ВРУ, в оточенні його менегерів та групи осіб, які прикриваються Регламентом КМУ, у шмигаля в оточенні, з категорії А КМУ та їх адміністрацій, секретаріатів…. РНБОУ, ГПУ, суддівських від портнова, та чисельних структур, що боряться з корупцією, щоб не було бідних!!
Давайте боротися, з таким злом, як у Сирії??
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10.06.2025 16:53 Відповісти
В 2019 населення само, виключно добровільно, проголосувало за власну смерть.
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10.06.2025 17:00 Відповісти
ми ж не азіати дикі як у сирії, давайте цивілізовано по-європейськи як у румунії (1989)
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10.06.2025 17:13 Відповісти
Румунський метод дуже непоганий, хоча мені більш сподобався Лівіський.
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10.06.2025 17:18 Відповісти
Не можна плутати навмисно, чисельність Населення України і тих, хто прийшов на виборчі дільниці у другому турі! Це усе рівно, як утотожнювати, пальці з члЄном! Так ви і самі, це добре розумієте!
Ложку ж, несете не до вуха, та і штани, не через голову ж, одягаєте??
Смерть московітам! Слава Україні!
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10.06.2025 17:11 Відповісти
Ті що не голосували - допомагали ЗЕленим гнидам!
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10.06.2025 17:16 Відповісти

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