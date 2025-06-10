Штучний інтелект у металургії: "Метінвест" посилює безпеку на виробництві та автоматизує фінансові процеси

Компанія "Метінвест" вже використовує найновіші технологічні досягнення на своїх підприємствах – від технологій комп’ютерного зору до власної інтелектуальної системи обробки документів.

Про це фінансова директорка групи Юлія Данкова та керівник команди з розроблення R&D продуктів "Метінвест Діджитал" Антон Іщенко розповіли на XIII Щорічному форумі фінансових директорів України, повідомляє пресслужба компанії.

За словами Данкової, сучасні рішення на базі технологій комп’ютерного зору (Computer Vision) та інтелектуального оброблення документів (Intelligent Document Processing) дозволяють миттєво зчитувати, аналізувати та класифікувати документи з різних джерел.

Крім того, з 2023 року "Метінвест" використовує власну інтелектуальну систему оброблення документів myOCR: платформа щомісяця обробляє до 40 тисяч сторінок документів, зокрема й конфіденційних. Вона заощаджує близько 20 тисяч годин робочого часу на рік та інтегрована з універсальним перекладачем з іноземних мов на українську, розповіла фінансова директорка.

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Також у компанії запровадили єдине рішення для систем комп’ютерного зору SPAIS: ця система допомагає виявляти порушення безпеки на виробництві, а також автоматично контролює якість слябів. Система фіксує контур, виявляє дефекти, вимірює обрізки та оперативно передає результати працівникам для подальших дій.

Пріоритет у цій сфері "Метінвест" надає рішенням Microsoft і власним розробкам, що базуються на технологічному стеку Microsoft, уточнив представник "Метінвест Діджитал" Антон Іщенко.

Він уточнив, що всі розробки проходять обов’язкову перевірку служби інформаційної безпеки – як на етапі впровадження, так і в процесі експлуатації. Крім того, роботизовані системи навчаються та тестуються на великих обсягах даних і лише після цього підключаються до роботи в реальному потоці.

За словами Антона Іщенка, за п’ять років роботи з інтелектуальної автоматизації процесів "Метінвест" запровадив понад 500 рішень на різних технологіях, що дало змогу автоматизувати близько 200 тисяч годин роботи – еквівалент приблизно 100 штатних співробітників.

"У 2020 році ми могли автоматизувати близько 70% процесів, а 30% залишалося недоступними через обмеженість технологій. Сьогодні цей показник зріс до 95%. Це відкриває зовсім інші можливості, і ми активно рухаємося в цьому напрямі", – зауважив Іщенко.

Він додав, що однією з головних інновацій є активне залучення співробітників до процесу автоматизації. У "Метінвесті" працівники самостійно записують свої бізнес-процеси та робочі дії за допомогою Task Mining, Power Automate і SAP Scripts. Це дає змогу формувати якісні та структуровані вимоги до автоматизації з перших рук, а зібрані дані аналізуються і трансформуються в робочі автоматизовані сценарії. А завдяки використанню Power Automate та Microsoft Copilot (корпоративного аналога ChatGPT), співробітники можуть самостійно автоматизувати повсякденні завдання навіть без спеціальних знань із програмування.

Як повідомлялося, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова запровадив на підприємствах ШІ-рішення для контролю якості виробництва. Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат на заводі "Запоріжсталь". Робоча назва рішення – ForgeCheck, за прогнозами, він допоможе компанії економити від $250 000 на рік.