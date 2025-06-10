Українцям до кінця липня продовжили виплати від продовольчої програми ООН. Хто та скільки зможе отримати?. ІНФОГРАФІКА

Всесвітня продовольча програма ООН до кінця липня цього року продовжила додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю.

Про це йдеться в повідомленні Програми.

Завдяки цій програмі понад 315 тис. людей отримують близько 216 млн грн щомісяця.

"Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн", – сказано в повідомленні.

Подавати заявки чи реєструватися не потрібно – допомога буде виплачена автоматично тим самим способом, яким громадяни отримують пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через "Укрпошту").









У травні цього року повідомлялося, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила про початок реалізації дворічного Плану реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення на $150 млн для підтримки сільських громад України, постраждалих від війни