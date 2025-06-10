Один із найдовших рейсів: "Укрзалізниця" призначила новий поїзд із Івано-Франківська до Краматорська

"Укрзалізниця" з 29 червня призначає новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ – Краматорськ.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Перші рейси заплановано з Івано-Франківська – з 29 червня та далі через день, і з Краматорська – з 30 червня та далі через день.

Розклад поїзда наступний:

відправлення з Івано-Франківська о 21:52, прибуття до Слов'янська – о 18:05 наступного дня, до Краматорська – о 18:28.

відправлення з Краматорська о 19:20, зі Слов'янська – о 19:40, прибуття до Івано-Франківська – о 16:45 наступного дня.

Поїзд курсуватиме через: Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов'янськ.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.

В "Укрзалізниці" зазначили, що по прибуттю до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися інших міст Прикарпаття – зокрема, Калуша і Долини, здійснивши пересадку на регіональний поїзд №867 Коломия – Рава-Руська, а також до Коломиї, скориставшись приміським дизель-поїздом №6534 Івано-Франківськ – Коломия.

"Маршрут поїзда охоплюватиме 9 областей України, а його протяжність становитиме 1358 км. Це буде один із найдовших рейсів сучасної "Укрзалізниці", який прокладає шлях через усю країну – від Прикарпаття до Донбасу", – наголосили в компанії.

Продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда одночасно в мобільному застосунку, на сайті "Укрзалізниці" та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила курсування додаткового поїзда №203/204 сполученням Київ – Ясіня.

Перед тим "Укрзалізниця" вирішила продовжити курсування додаткового поїзда №284/283 сполученням Ужгород - Київ - Ужгород. Таке рішення ухвалили з огляду на початок сезону відпусток та зростання пасажиропотоку.