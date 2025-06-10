На Львівщині збудують елеватор і сухий порт. Це дозволить зберігати до 30 тисяч тонн зерна

У Львівській області збудують елеватор, який зможе одночасно зберігати до 30 тис. тонн зерна, а також сухий порт. Відповідний меморандум про початок співробітництва підписали Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Белзька міська рада та компанія AgHoldCo.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

"Зведення елеватора та сухого порта у нашій області дасть роботу людям, допоможе зменшити витрати на доставку зерна та посилить продовольчу безпеку Львівщини. Крім того, малим і середнім фермерським господарствам буде легше зберігати зерно", – розповів Козицький.

Фінансування проєкту бере на себе AgHoldCo, Inc за підтримки інвестиційного фонду UAF Partners.

За словами Козицького, це початок масштабного проєкту, який, зокрема, передбачає:

сотні зерносховищ по всій Україні,

мережу сухих портів,

сучасні логістичні хаби, заводи глибокої переробки, біокластери,

нові можливості для експорту,

технологічне оновлення агросектору.

Раніше повідомлялося, що Україна станом на 26 травня цього року від початку 2024-2025 маркетингового року (липень 2024 – червень 2025) експортувала 37,72 млн тонн зернових і зернобобових культур, із яких 2,45 млн тонн було відвантажено в травні.

До того Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту Україною пшениці на 0,5 млн тонн – до 16 млн тонн, без змін залишило експорт кукурудзи – 22 млн тонн, а виробництво пшениці та кукурудзи – 23,4 млн тонн і 26,8 млн тонн відповідно.

Перед тим стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.