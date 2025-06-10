"Енергоатом" замовив акумуляторів на 2,2 мільйона євро. Ціни виявилися на чверть вищими, ніж до повномасштабної війни

"Енергоатом" 23 травня і 5 червня за результатами тендеру замовив румунській компанії Stalmetinvest SRL акумуляторних батарей на 2,2 млн євро, або 105,11 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Так, до 8 лютого 2026 року на Рівненську АЕС передадуть акумуляторні батареї виробництва компаній Enersys S.A.R.L. (Франція) та BAT Batterien GmbH (Німеччина).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії інших тендерів "Енергоатома" щодо батарей із таких самих елементів не знайшлось.

Зокрема, зараз французькі батареї 4EA06, 3EA05 та 4EA05 зі 105 елементів PowerSafe Vb2414 коштують по 324 тис. євро за комплект.

Кожен комплект включає: саму батарею, міжелементні жорсткі ізольовані перетинки, гнучкі міжрядні з'єднання, кутові та прямі кабельні наконечники для міжрядних з'єднань, кінцеві виводи, каталітичні фільтр-пробки, полюсну мідну шину, запасні частини (два елементи, а також перетинки, з'єднання, виводи і пробки), лійку, електроліт, заливну чашу та пристосування для перенесення елементів.

У лютому 2021 року "Енергоатом" замовляв німецькій компанії IPS GmbH- Industrial Projects and Sales французькі батареї 1EA01 для Хмельницької АЕС зі 105 елементів PowerSafe Vb2414 на 29% дешевше – по 230,31 тис. євро за комплект.

Склад був дещо інший: батарея, міжелементні жорсткі перетинки, гнучкі міжрядні з'єднання, кінцеві виводи, каталітичні пробки, лужену мідну шину, запчастини (два елементи, пробки), лійку, електроліт, чашу, пристосування для перенесення, ареометр, термогігрометр і динамометричний ключ.

У квітні 2020 року "Енергоатом" замовляв компанії Dimida Sp. z o.o. (Польща) французькі батареї АБ-13 для Рівненської АЕС зі 105 елементів PowerSafe Vb2414 на 37% дешевше – по 205 тис. євро за комплект.

Склад був інший: батарея, міжелементні (міжрядні) з’єднання, кінцеві виводи, каталітичні пробки, лужена мідна шина, запчастини (два елементи, пробки), лійка, електроліт, чашу, пристосування для перенесення, термогігрометр і динамометричний ключ.

Замовлення за одним лотом Stalmetinvest SRL отримала без конкуренції, оскільки більше ніхто не прийшов.

Натомість торги за іншими лотом виграла компанія RID-Batterie GmbH (Німеччина) із батареями виробництва Hoppecke Batterien GmbH & Co.KG (Німеччина) на 10% дешевше. Однак її відхилили за невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам. Вона надала підписані виробником і погоджені замовником техумови зі змінами, але без підписаного виробником/власником проєкту повідомлення про зміни до цих техумов, який враховує змінену в Україні нормативну базу та інші вимоги до обладнання, встановлені новими нормативними документами.

Відтак, обрали Stalmetinvest SRL.

Румунською Stalmetinvest SRL володіє та керує Тетяна Бенеа. Створена в 2016 році компанія має капітал 200 лей та займається посередництвом у торгівлі паливом, рудами, металами і промисловою хімією. Вона вперше узяла підряд через "Прозорро" в Україні.

Раніше повідомлялося, що державний "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 5,53 млрд грн за аналогічний період минулого року.

До того стало відомо, що "Енергоатом" завершив 2024 рік із чистим прибутком у розмірі 1,3 млрд грн, дивіденди державі компанія на платитиме.