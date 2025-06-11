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Українці збільшили попит на вживані авто зі США. Серед лідерів – Tesla

Українці збільшили попит на вживані авто зі США. Серед лідерів – Tesla

Упродовж травня українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 12% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (44%) – бензинові авто, електромобілі охопили 40%, гібридним авто належить – 8%, дизельним – 5%, авто з ГБО – 3%.

Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,8 року.

До п’ятірки лідерів серед вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model Y – 526 одиниць;
  • Tesla Model 3 – 453;
  • Ford Escape – 306;
  • Nissan Rogue – 240;
  • Jeep Cherokee – 233.

Як повідомлялося, у травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.

Автор: 

авто (4180) продаж (2094) США (4979)


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