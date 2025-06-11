Українці збільшили попит на вживані авто зі США. Серед лідерів – Tesla
Упродовж травня українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 12% більше, ніж у травні 2024 року.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Найбільша частка з цієї кількості (44%) – бензинові авто, електромобілі охопили 40%, гібридним авто належить – 8%, дизельним – 5%, авто з ГБО – 3%.
Зазначається, що середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,8 року.
До п’ятірки лідерів серед вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y – 526 одиниць;
- Tesla Model 3 – 453;
- Ford Escape – 306;
- Nissan Rogue – 240;
- Jeep Cherokee – 233.
Як повідомлялося, у травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.
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