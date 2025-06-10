Попит українців на імпортовані вживані електромобілі за рік збільшився на 40%. Лідери продажів

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що середній вік таких авто становив п’ять років.

До десятки найпопулярніших моделей цього сегменту авторинку потрапили:

TESLA Model Y – 544 авто;

NISSAN Leaf – 515;

TESLA Model 3 – 467;

KIA Niro EV – 322;

HYUNDAI Kona Electric – 265;

CHEVROLET Bolt – 218;

VOLKSWAGEN e-Golf – 211;

RENAULT Zoe – 204;

TESLA Model S – 180;

AUDI E-Tron Sportback – 131.

Загалом із початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Як повідомлялося, у травні в Україні було реалізовано 1257 нових електромбілів. Це на 93% більше, ніж у травні минулого року, і на 35% більше, ніж у квітні.

У 2024 році українці придбали 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, кожен четвертий проданий у світі автомобіль у 2025 році буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.