Попит українців на імпортовані вживані електромобілі за рік збільшився на 40%. Лідери продажів
У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що середній вік таких авто становив п’ять років.
До десятки найпопулярніших моделей цього сегменту авторинку потрапили:
- TESLA Model Y – 544 авто;
- NISSAN Leaf – 515;
- TESLA Model 3 – 467;
- KIA Niro EV – 322;
- HYUNDAI Kona Electric – 265;
- CHEVROLET Bolt – 218;
- VOLKSWAGEN e-Golf – 211;
- RENAULT Zoe – 204;
- TESLA Model S – 180;
- AUDI E-Tron Sportback – 131.
Загалом із початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Як повідомлялося, у травні в Україні було реалізовано 1257 нових електромбілів. Це на 93% більше, ніж у травні минулого року, і на 35% більше, ніж у квітні.
У 2024 році українці придбали 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, кожен четвертий проданий у світі автомобіль у 2025 році буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль