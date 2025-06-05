Попит на нові електромобілі у травні зріс удвічі. Які моделі найпопулярніші?

У травні 2025 року в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Це на 93% більше, ніж у травні минулого року, і на 35% більше, ніж у попередньому календарному місяці, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

"️Основну кількість зареєстрованих нових BEV у минулому місяці становили легкові авто – 1 238 одиниць (на 91% більше, ніж в травні 2024 року). ️На ринку нових комерційних електромобілів було реалізовано 19 авто, що майже вчетверо більше, ніж торік", – зазначається у повідомленні.

До десятки найпопулярніших моделей нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen ID.UNYX – 254 од.; BYD Song Plus EV – 210 од.; Honda eNS1 – 188 од.; BYD Sea Lion 07 – 61 од.; Zeekr 7X – 55 од.; Zeekr 001 – 52 од.; AUDI Q4 e-tron – 52 од.; Honda M-NV – 44 од.; Volkswagen iD.4 – 34 од.; BYD Yuan Plus – 28 од.

Усього з початку року українці придбали понад 4,2 тис. нових електромобілів, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, додали в "Укравтопромі".

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Як повідомлялося, з урахуванням вживаних авто, упродовж першого кварталу 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів (BEV), що майже на третину більше, ніж роком раніше.

У 2024 році українці придбали 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, кожен четвертий проданий у світі автомобіль у 2025 році буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.