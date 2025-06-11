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Новини
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Зростає споживання. "Укренерго" просить користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00

Зростає споживання.

Енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії в Україні та закликають перенести активне користування електроприладами на денний час.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, станом на 9:30, рівень споживання був на 7,5% вищим, ніж попереднього дня. Цьому сприяла хмарна погода з опадами у західних та північно-західних областях, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій.

Учора, 10 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум 9 червня.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Автор: 

електроенергія (4292) Укренерго (2026)


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нєнє!
як тільки наступає ніч, я не лягаю спати!
я вмикаю всюди світло, тєлєк, кондиціонер, музичний центр, праску, плойку, холодильник і стіралку, обігрівач, електроплиту з електродуховкою на всю потужність, та вивішую подовжувач для всіх бажаючих підключитися.
а ви, хіба не так робите?
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11.06.2025 12:12 Відповісти
Я по нічному воду грію і стіраюсь
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11.06.2025 12:13 Відповісти
Не заважайте Енергоатому піляти бабло!
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11.06.2025 12:16 Відповісти
Надлишок потужностей регулюють за рахунок сонячних,теплових станцій,які Енергоатому не неалежать.Реактор не та фігня,яку крутить можно кожного дня
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11.06.2025 13:07 Відповісти
когда солнце панели на максимум вырабатывают можно больше гнать на экспорт
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11.06.2025 13:06 Відповісти
У них теж сонце світе і та сама проблема,а нокопичувачів нажаль ще не придумали.Просто у нас хитрожопі не хочуть втрачати гроші і просять,щоб люди їм допомагали наповнювати кармани
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11.06.2025 13:10 Відповісти
Гур-гур стара з печі!
У голові в когось споживання зростає.
То невідомо яким чином напругу обіцяють піднять,то зростання споживання...
Зростання тарифів у когось в голові...
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11.06.2025 13:12 Відповісти
Гігават Потужності )))
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11.06.2025 13:15 Відповісти

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