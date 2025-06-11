Зростає споживання. "Укренерго" просить користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00
Енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії в Україні та закликають перенести активне користування електроприладами на денний час.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, станом на 9:30, рівень споживання був на 7,5% вищим, ніж попереднього дня. Цьому сприяла хмарна погода з опадами у західних та північно-західних областях, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій.
Учора, 10 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум 9 червня.
В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – йдеться у повідомленні.
Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.
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як тільки наступає ніч, я не лягаю спати!
я вмикаю всюди світло, тєлєк, кондиціонер, музичний центр, праску, плойку, холодильник і стіралку, обігрівач, електроплиту з електродуховкою на всю потужність, та вивішую подовжувач для всіх бажаючих підключитися.
а ви, хіба не так робите?
У голові в когось споживання зростає.
То невідомо яким чином напругу обіцяють піднять,то зростання споживання...
Зростання тарифів у когось в голові...