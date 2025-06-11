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Новини
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"Дія" сповіщатиме українців про зняття з місця проживання

Дія

У застосунку "Дія" з'явилася послуга push-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Раніше про це повідомляли листами, і ви могли навіть не знати, що більше не маєте зареєстрованого місця проживання. З "Дією" – жодних сюрпризів. Коли власник випише вас з квартири чи будинку – "Дія" одразу надішле push-сповіщення", – йдеться у повідомленні.

Водночас українці зможуть отримувати сповіщення про зняття з місця реєстрації, якщо:

  • авторизовані в "Дії";
  • є верифікована картка платника податків;
  • відомості про РНОКПП є в Реєстрі територіальної громади.

Якщо відомостей у Реєстрі територіальної громади немає, потрібно актуалізувати дані на порталі Дія.

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Як повідомлялося, Мінцифри збирається вже в червні цього року запустити на порталі "Дія" бета-версію асистента на основі штучного інтелекту, котрий працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.

Автор: 

житло (598) Мінцифри (827) Дія (637)


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то може, вже нарешті відмінити, цей сталінський ланцюг на шиї, як "пропіска".
нахєра він потрібен?
що б що?
прописка, довідка з тцк, довідка х жеку, характеристика з місця роботи....
що, ****, ще????
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11.06.2025 13:25 Відповісти

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