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Новини Відключення електроенергії
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Російські війська вдарили по енергетиці Херсонщини: мешканців закликали готуватися до тривалої відсутності світла

Російські війська вдарили по енергетичному об’єкту на Херсонщині

Мешканці Херсонщини мають готуватися до тривалої відсутності електропостачання через російський удар по важливому енергетичному об'єкту.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. Російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", – написав посадовець.

Водночас він зауважив, що терміни відновлення електропостачання невідомі.

"Наразі спрогнозувати термін робіт – не можливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", – додав Прокудін.

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Як повідомлялося, сьогодні без світла також залишилася частина Миколаєва. Однак голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що аварійне відключення світла не повʼязане з атаками військ РФ і електропостачання відновлять найближчим часом.

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електроенергія (4292) відключення світла (606) Херсонська область (133)


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