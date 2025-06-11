Російські війська вдарили по енергетиці Херсонщини: мешканців закликали готуватися до тривалої відсутності світла

Мешканці Херсонщини мають готуватися до тривалої відсутності електропостачання через російський удар по важливому енергетичному об'єкту.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Ситуація з електропостачанням на Херсонщині – складна. Російські війська атакували важливий енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону", – написав посадовець.

Водночас він зауважив, що терміни відновлення електропостачання невідомі.

"Наразі спрогнозувати термін робіт – не можливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання", – додав Прокудін.

Читайте також: "Високого ризику немає": В "Укренерго" прокоментували можливість повернення графіків відключення світла влітку

Як повідомлялося, сьогодні без світла також залишилася частина Миколаєва. Однак голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що аварійне відключення світла не повʼязане з атаками військ РФ і електропостачання відновлять найближчим часом.