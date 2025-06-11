Філія "Енергоатома" купила позашляховики Skoda Kodiaq по 2,5 мільйона нібито для ліквідації радіаційних аварій

Філія "ВП "Аварійно-технічний центр" НАЕК "Енергоатом" 4 червня за результатами тендеру замовила ПП "Талисман" легкових автомобілів на 4,97 млн грн.

За умовами угоди, замовник до грудня має отримати два автомобілі спеціалізованого призначення СКС-SKKD-ПС на базі сірого повнопривідного легкового автомобіля Skoda Kodiaq по 2,49 млн грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

"СКС" у назві авто вказує на виробника ТОВ "Спец-Ком-Сервіс". Автівки будуть виготовлені у 2025 році.

Автомобілі матимуть бензиновий двигун екологічного класу Євро-6 об’ємом 2 л потужністю 190 кінських сил, автоматичну коробку передач, різні системи безпеки, круїз-контроль, тризонний кондиціонер, камеру заднього огляду, датчики паркування ззаду та спереду, електроприводи багажника та дзеркал, підігрів керма і сидінь, дев’ять динаміків тощо.

Із додаткового обладнання передбачено зимову гуму на легкосплавних дисках, тонування, килимки, бризковики, комплект інструментів та ламінування захисною плівкою порогів кузова і заднього бампера.

З-поміж спеціалізованого обладнання автівки матимуть встановлену систему Starlink.

У салонах Skoda Kodiaq із таким двигуном у вищій з двох існуючих комплектацій Sportline продають по 1,90 млн грн по акції або 1,96 млн грн без акції. Це ціни без додаткових пакетів опцій, подовженої гарантії, сірого кольору "графіт металік", додаткового і спецобладнання.

Держаудитслужба розпочала моніторинг тендеру й запитала в замовника, як він визначив характеристики предмета закупівлі та очікувану вартість. Філія "Енергоатому" відповіла, що ця закупівля автомобілів необхідна для підтримки аварійної готовності та виконання плану виробничої діяльності. Мовляв, однією з основних задач філії під час ліквідації наслідків радіаційної аварії є термінова та безпечна доставка персоналу аварійних груп та бригад до місця аварії.

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ТОВ "Талисман" отримало замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Фірмою з Краматорська керує Неллі Вечірко, а володіє Віталій Гордієнко. Він також є власником ще низки компаній під брендом "Талісман" із приставками. Загалом із 2016 року нинішній постачальник отримав державних підрядів на суму 221,26 млн грн.

Як повідомлялося, раніше держпідприємство "Ліси України" купило легковий автомобіль Volkswagen Touareg 2025 року випуску за 3,19 млн грн.