БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 321 17

Україна втратила важливі ринки пшениці в Азії та Африці. Місце українського зерна займає російське

Україна втратила важливі ринки пшениці в Азії та Африці

Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті своєї продукції в Європу.

Про це пише Latifundist, посилаючись на українських трейдерів, передає ЕП. 

"Ми втратили 70% ринку Єгипту. Всі українські експортери переорієнтувалися на Європу. Ми втратили не лише момент, коли можна було вигідно продавати до Єгипту, а й довіру єгипетського покупця", – розказали в компанії Promising International Trading Co. DMCC.

Як зазначили трейдери, у Тунісі 75% імпортованої пшениці становить російська, ще частина – французька, а української майже немає. Також втрачені позиції на ринку Судану та Ефіопії.

У багатьох африканських країнах, зокрема в Кенії та Нігерії, користується попитом пшениця з високим вмістом протеїну (12,5%), чого в основному українській пшениці бракує.

"І там дуже активно працює російська торгова дипломатія. Тобто, якщо 11,5% – це прийнятно для більшості, але якщо стоїть поріг у 12,5% – Росія присутня, а ми – ні", – сказали в компанії "ТАС Агро".

Учасники ринку також розповіли про складнощі й на азійському ринку, зокрема в Бангладеші та Індонезії. На таких ринках росіяни також намагаються витіснити конкурентів.

"Ми бачимо, як вони активно продають за рупії в Індію, йдуть на бартер, заглиблюються в кооперацію з Китаєм. Фактично – хеджують ризик. Бо в будь-який момент можуть з'явитися нові обмеження, які зупинять торгівлю чи доступ до валюти. І тому на таких ринках, як Кенія, Нігерія, Бангладеш, вони демпінгом просто вибивають конкурентів", – зауважили в "ТАС Агро".

За словами трейдерів, російські компанії готові працювати на відстрочених умовах оплати, а українські в основному наполягають на оплаті відразу після завантаження судна.

Як пише видання, надалі через обмеження Європейського Союзу українським експортерам доведеться поступатися ціною та перебудовувати логістику. Наприклад, якщо раніше трейдери могли об'єднатися й відправити невеликі партії зерна до Європи, то зараз доведеться орієнтуватися на більші партії.

Раніше повідомлялося, що експорт борошна та круп із України в Євросоюз опинився під загрозою при тому, що 75% їхнього експорту припадає на ЄС.

На початку цього року президент України Володимир Зеленський говорив, що експорт українських товарів до Африки за минулий рік вдалося збільшити на 15%, і загалом він становив понад $41 млрд.

У лютому міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна розглядає економічну зону Суецького каналу для створення продовольчого хабу в Єгипті.

Автор: 

Азія (40) Африка (77) зерно (1885) пшениця (182) експорт (3877) зернові (1159)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
І тут потужно просрали
показати весь коментар
11.06.2025 16:07 Відповісти
+3
А в нас маркети забиті єгипеиською картрплею..
показати весь коментар
11.06.2025 16:12 Відповісти
+3
''Слава'' Зеленському - ''хоть паржалі''...
показати весь коментар
11.06.2025 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І тут потужно просрали
показати весь коментар
11.06.2025 16:07 Відповісти
''Слава'' Зеленському - ''хоть паржалі''...
показати весь коментар
11.06.2025 16:15 Відповісти
А в нас маркети забиті єгипеиською картрплею..
показати весь коментар
11.06.2025 16:12 Відповісти
''Слава'' Зеленському - ''хоть паржалі''...
показати весь коментар
11.06.2025 16:17 Відповісти
а кловун потужні ініціативи робив - нагодуємо сирію/бангладеш/афганістан/кенію/газу...марс та місяць безкоштовно

то вже всі ринки втратили? то для чого халяву було роздавати?
показати весь коментар
11.06.2025 16:18 Відповісти
Це тимчасово, поки ***** продає вороване с дисконтами!! ,🤡🥳
показати весь коментар
11.06.2025 16:25 Відповісти
то, може, в магазинах нарешті почнуть продавати щось схоже за вмістом та консистенцією на хліб?...
показати весь коментар
11.06.2025 16:32 Відповісти
Витіснили Українські зернові не москальські - а крадені москалями Українські з окупованих територій - саме з тих територій, які Зеленський подарував москальським окупантам на початку повномасштабної війни - за своїм передвиборчим принципом - ''сайдьомся па-срєдінє'' з окупантами - за це доречі в 2019 проголосували 73% українських виборців, які прийшли на виборчі дільниці.
Так що ''мудрий'' Український народ сам зробив свій вибір - помирати від москальських окупантів...
Сумно...
Зеленський чесно виконує свою передвиборчу обіцянку - ''сайдьомся па-срєдінє''...
показати весь коментар
11.06.2025 16:33 Відповісти
Тепер для зелені є поважний привід для підвищення роздрібних цін на хліб. А що - у негрів просрали ринки, а втрачати доходи ніяк не можна.
показати весь коментар
11.06.2025 16:44 Відповісти
Дуже цікаво. По факту, вирощене в Україні збіжжя на 70% належить великим агрохолдингам. Вони ж у свою чергу належать в основному олігархам, корупціонерам та просто п...дарасам. Питання, втрати агрохолдингів та їхніх господарів має турбувати пересічного громадянина? У сільських жителів внаглу віджимають землю. Невеликих фермерів постійно пресують. А тут, блін, ті хто заробляє мільярди, незаконно віджавши землю, створивши купу корупційних схематозів та вимиваючи валюту з країни, о Боже, втратили ринки збуту, та недоотримають пару лярдів на розкішне життя! Жах та неподобство!
показати весь коментар
11.06.2025 16:44 Відповісти
Таки удар по главной Скрепе этой системы ( со времен кучмизма)
показати весь коментар
11.06.2025 16:46 Відповісти
Тому для мене особисто новина "ніпрощо" Нехай втрачають. А ще краще, нехай розоряться. Тоді це буде шанс для невеликих СФГ.
показати весь коментар
11.06.2025 16:58 Відповісти
"...втрати агрохолдингів та їхніх господарів має турбувати пересічного громадянина?"
Агрохолдинги зроблять все, щоб перекласти свої втрати на споживачів та на бюджет України. За відомими схемами "Підтримка вугільної галузі", "Підтримка металургійного виробництва" тощо...
показати весь коментар
11.06.2025 17:05 Відповісти
Переориентировались на беспошлинную Европу. Но как всегда бывает с бесплатным сыром, что-то пошло не так.
показати весь коментар
11.06.2025 16:48 Відповісти
Херачили все зерно в Европу, потому, что там дороже. Кинули через *** Азию и Египет, а теперь ноют😃.
показати весь коментар
11.06.2025 16:51 Відповісти
Посилаючись на трейдерів. Трейдери погналися за двома доларами на тоні, а просрали ринки і довіру покупців. Тепер бідкаються.
показати весь коментар
11.06.2025 16:55 Відповісти
Я не вірю, що це не рукотворна за планом ху... втрата України.
показати весь коментар
11.06.2025 16:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 