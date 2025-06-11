Україна втратила важливі ринки пшениці в Азії та Африці. Місце українського зерна займає російське

Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті своєї продукції в Європу.

Про це пише Latifundist, посилаючись на українських трейдерів, передає ЕП.

"Ми втратили 70% ринку Єгипту. Всі українські експортери переорієнтувалися на Європу. Ми втратили не лише момент, коли можна було вигідно продавати до Єгипту, а й довіру єгипетського покупця", – розказали в компанії Promising International Trading Co. DMCC.

Як зазначили трейдери, у Тунісі 75% імпортованої пшениці становить російська, ще частина – французька, а української майже немає. Також втрачені позиції на ринку Судану та Ефіопії.

У багатьох африканських країнах, зокрема в Кенії та Нігерії, користується попитом пшениця з високим вмістом протеїну (12,5%), чого в основному українській пшениці бракує.

"І там дуже активно працює російська торгова дипломатія. Тобто, якщо 11,5% – це прийнятно для більшості, але якщо стоїть поріг у 12,5% – Росія присутня, а ми – ні", – сказали в компанії "ТАС Агро".

Учасники ринку також розповіли про складнощі й на азійському ринку, зокрема в Бангладеші та Індонезії. На таких ринках росіяни також намагаються витіснити конкурентів.

"Ми бачимо, як вони активно продають за рупії в Індію, йдуть на бартер, заглиблюються в кооперацію з Китаєм. Фактично – хеджують ризик. Бо в будь-який момент можуть з'явитися нові обмеження, які зупинять торгівлю чи доступ до валюти. І тому на таких ринках, як Кенія, Нігерія, Бангладеш, вони демпінгом просто вибивають конкурентів", – зауважили в "ТАС Агро".

За словами трейдерів, російські компанії готові працювати на відстрочених умовах оплати, а українські в основному наполягають на оплаті відразу після завантаження судна.

Як пише видання, надалі через обмеження Європейського Союзу українським експортерам доведеться поступатися ціною та перебудовувати логістику. Наприклад, якщо раніше трейдери могли об'єднатися й відправити невеликі партії зерна до Європи, то зараз доведеться орієнтуватися на більші партії.

Раніше повідомлялося, що експорт борошна та круп із України в Євросоюз опинився під загрозою при тому, що 75% їхнього експорту припадає на ЄС.

На початку цього року президент України Володимир Зеленський говорив, що експорт українських товарів до Африки за минулий рік вдалося збільшити на 15%, і загалом він становив понад $41 млрд.

У лютому міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна розглядає економічну зону Суецького каналу для створення продовольчого хабу в Єгипті.