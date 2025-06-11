"Інтерпайп" розпочав виробництво труб для видобутку газу з підводних родовищ

Українська промислова компанія "Інтерпайп" вперше виготовила труби для офшорних робіт та поставила їх клієнту у Туреччині.

Турецький клієнт використовує цю продукцію у проєкті газових родовищ South Akçakoca Sub-Basin (SASB), які знаходяться безпосередньо в Чорному морі, повідомляє пресслужба "Інтерпайпу".

В компанії уточнили, що це родовище складається з кількох газових покладів на мілководді, тому труби "Інтерпайп" прокладають під водою.

Зазначається, що для таких умов "Інтерпайп" виготовив для клієнта насосно-компресорні труби з преміальним з’єднанням UPJ-M, яке забезпечує високу газогерметичність і є власною розробкою компанії.

"Туреччина наразі активно розробляє офшорні газові родовища у Чорному морі. Проте умови видобутку специфічні – він здійснюється на мілководді, тому потрібна підвищена газогерметичність, яку можуть забезпечити преміальні з’єднання. Хоч для Інтерпайп це перший досвід використання насосно-компресорних труб під водою, досвід використання у клієнта позитивний. Продукція вже використовується, спуски труб пройшли вдало. Це поштовх для участі в подібних проектах в майбутньому", – зазначив директор з продажу труб Інтерпайп на ринки Близького Сходу, Азії та Африки Артем Артемов.

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Як повідомлялося, раніше "Інтерпайп" повідомляв про початок виробництва надважких труб. Також компанія налагодила постачання трубної продукції для соляних шахт в Італії.