"Інтерпайп" розпочав виробництво труб для видобутку газу з підводних родовищ
Українська промислова компанія "Інтерпайп" вперше виготовила труби для офшорних робіт та поставила їх клієнту у Туреччині.
Турецький клієнт використовує цю продукцію у проєкті газових родовищ South Akçakoca Sub-Basin (SASB), які знаходяться безпосередньо в Чорному морі, повідомляє пресслужба "Інтерпайпу".
В компанії уточнили, що це родовище складається з кількох газових покладів на мілководді, тому труби "Інтерпайп" прокладають під водою.
Зазначається, що для таких умов "Інтерпайп" виготовив для клієнта насосно-компресорні труби з преміальним з’єднанням UPJ-M, яке забезпечує високу газогерметичність і є власною розробкою компанії.
"Туреччина наразі активно розробляє офшорні газові родовища у Чорному морі. Проте умови видобутку специфічні – він здійснюється на мілководді, тому потрібна підвищена газогерметичність, яку можуть забезпечити преміальні з’єднання. Хоч для Інтерпайп це перший досвід використання насосно-компресорних труб під водою, досвід використання у клієнта позитивний. Продукція вже використовується, спуски труб пройшли вдало. Це поштовх для участі в подібних проектах в майбутньому", – зазначив директор з продажу труб Інтерпайп на ринки Близького Сходу, Азії та Африки Артем Артемов.
Як повідомлялося, раніше "Інтерпайп" повідомляв про початок виробництва надважких труб. Також компанія налагодила постачання трубної продукції для соляних шахт в Італії.
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