Суд визнав банкрутом головну компанію харківського бізнесмена Гіршфельда. У неї залишились борги на 1,6 мільярда

Господарський суд Харківської області визнав банкрутом ПрАТ "У.П.Е.К." ("Українська промислово-енергетична компанія"), що належить бізнесмену та екснардепу Анатолію Гіршфельду.

Таке рішення суд ухвалив 2 червня, повідомляє Liga.net.

У постанові суду зазначається, що компанія заборгувала кредиторам понад 1,6 млрд грн, найбільше – державному "Сенс Банку" (1,35 млрд грн).

Підприємства групи УПЕК переважно розташовані в Харкові та області, які постійно потрапляють під російські обстріли, що вплинуло на погіршення фінансового становища компанії.

Допомогти УПЕК спочатку збиралася компанія "Рені-Термінал", але згодом вона відмовилася від участі в санації УПЕК і сама увійшла у процедуру банкрутства.

Як наслідок, кредитори вирішили, що відновлення платоспроможності УПЕК в умовах бойових дій неможливе і попросили суд відправити компанію на ліквідацію.

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Як повідомлялося, у квітні 2024 року суд відкрив провадження у справі про банкрутство Харківського верстатобудівного заводу ("Харверст"). Підприємство було засноване у 1936 році і спеціалізувалося на випуску круглошліфувальних верстатів.

Це одне з п'яти основних підприємств групи УПЕК бізнесмена і колишнього депутата Верховної Ради Анатолія Гіршфельда. Більшість з них за роки повномасштабної війни увійшли в процес банкрутства: "Харверст", "Харківський підшипниковий завод" ("Харп"), "Українська ливарна компанія", "Лозівський ковальсько-механічний завод" (ЛКМЗ).