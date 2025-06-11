У Росії знову дозволять заборонені у 1990-х "компанії-матрьошки" для обходу санкцій

У Росії можуть з'явитися "компанії-матрьошки", які широко використовувалися для уникнення податків на початку 1990-х і були заборонені 30 років тому.

Скасування заборони створення "матрьошок" схвалив комітет Держдуми Росії з держбудівництва і вже наступного тижня відповідні поправки до Цивільного кодексу РФ, як очікується, будуть затверджені, передає The Moscow Times.

"Матрьошки" – це організації (ТОВ та АТ), єдиним акціонером (учасником) яких є інше товариство, що також складається з однієї особи. Компанії, вкладені одна в одну, можуть вишиковуватися в довгі ланцюжки, що дозволяє приховати справжнього власника або максимально ускладнити його пошук.

Заборона на створення "матрьошок" була встановлена ​​у 1995 році для припинення різних зловживань: "матрьошки" найчастіше використовувалися для необґрунтованої податкової оптимізації.

Проте зараз, на думку авторів поправок, ситуація в Росії змінилася. Можливість створення "матрьошок" наприкінці минулого року прописали до закону про акціонерні товариства, а існуючі норми – із забороною на такі компанії – обмежують можливості підприємців щодо організаційного структурування свого бізнесу.

За словами джерела в російському уряді, заборона на "матрьошки" знімається, щоб дати можливість компаніям змінювати структуру, оскільки вони підпадають під санкції.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розглядає питання, чи додавати Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей.

Проте Європейська Комісія 10 червня оприлюднила відповідний список, але Росія до нього не увійшла.