Екснардепу Крючкову присудили ще понад 10 років тюрми. Він виїхав з України півтора роки тому і не повернувся

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок колишньому голові правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", екснардепу Дмитру Крючкову у вигляді 10,5 року позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Центр протидії корупції.

"11 червня колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому керівнику ПрАТ "ХК "Енергомережа", обвинуваченому у злочинних діях, які завдали державі збитків на суму понад 346 млн грн", – зазначили у САП.

Вироком суду його визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великому розмірі), та призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Водночас суд виправдав Крючкова за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України – організація зловживання владою або службовим становищем іншою особою.

У Центрі протидії корупції уточнили, що вирок екснардепу винесено у справі про недоотримані доходи ПАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" на понад 346 млн грн.

За версією слідства, керівник ПрАТ "ХК "Енергомережа" у 2014-2015 роках організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, щоб сплачувати за неї постачальнику – ПАТ "Запоріжжяобленерго", перераховували кошти підконтрольній йому компанії.

Цю справу можна вважати першою справою НАБУ, адже розслідування почали ще у грудні 2015 року, обʼєднавши своє перше кримінальне провадження зі справою МВС. Розгляд у ВАКС тривав 5 років.

Крючков заслухав оголошення вироку онлайн, оскільки з лютого 2024 перебуває за кордоном.

Нагадаємо, це вже другий вирок для екснардепа Дмитра Крючкова. На початку року йому присудили 15 років ув’язнення у справі щодо заволодіння понад 1,5 млрд грн коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".