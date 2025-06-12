ЄС хоче запровадити санкції проти китайських банків за торгівлю з РФ, – ЗМІ

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти двох невеликих китайських банків за допомогу Росії обходити торговельні обмеження ЄС.

Про це пише Bloomberg після ознайомлення з відповідними документами, передає Укрінформ.

Згідно із запропонованими санкціями, фінансовим установам ЄС буде заборонено проводити будь-які операції з двома регіональними кредиторами, які розташовані поблизу китайсько-російського кордону.

Bloomberg не розголошує назви банків, оскільки заходи ще не опубліковані.

Банки додадуть до списку фінансових установ, які нібито допомагали Москві тим, що "обробляли транзакції або надавали експортне фінансування для торговельних операцій" в обхід санкцій ЄС, йдеться в одному з документів.

Зазначається, що деякі банки зі списку також надавали "послуги з криптоактивами", які допомагають Росії ухилятися від санкцій.

Попри те, що Пекін неодноразово заперечував допомогу Москві у воєнних зусиллях, Китай став ключовим фактором, що сприяє війні Росії в Україні, оскільки його компанії постачають Москві деталі та технології, необхідні для виробництва зброї. Запропонований пакет санкцій також додасть кілька китайських фірм до тих, що вже під санкціями ЄС, пише видання.

Як повідомлялося, за даними української розвідки, Китай поставляє спецхімію, порох і верстати на 20 підприємств військового призначення Росії.