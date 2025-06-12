Десятки населених пунктів у трьох областях залишилися без світла через негоду

Унаслідок негоди наразі повністю або частково знеструмлені 76 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживити усіх знеструмлених абонентів планують до кінця доби.

Крім того, унаслідок ворожої дронової атаки на Херсонщині обленерго застосовує заходи обмеження споживання у Херсоні.

"Поки що у Херсоні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, зокрема – у години максимального навантаження вранці та увечері", – йдеться у повідомленні.

Водночас споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 12 червня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як попереднього дня.

Раніше тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявив, що ситуація в енергосистемі наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергообʼєктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.