Імпорт високооктанового бензину встановив рекорд. Українці не довіряють бензину зі спиртом
У травні в Україну було імпортовано понад 5 тис. тонн високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року, або за всю історію спостережень.
Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".
Найбільшим постачальником лишається UPG. Компанія завезла 1,5 тис. тонн ресурсу: 90% за допомогою трейдера Select Energy, решту – від польського виробника Warter Fuels.
На другому і третьому місцях – мережі Socar і ОККО. Перша компанія наростила постачання з польського Citronex на 66%, до 0,78 тис. тонн, друга – на 21%, до 0,57 тис. тонн, з PKN Orlen.
Кількість охочих імпортувати пальне у травні зросла до 20 з 15 у квітні.
Зазначається, що збільшення постачань високооктанового бензину обумовлене зростанням попиту на ресурс через набуття з 1 травня чинності законом про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин.
Водночас ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище. Частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий.
Через ажіотаж "високооктан" закінчився навіть на АЗК найбільшого імпортера цього пального – UPG. Фіксував зростання продажів А-100 і Socar.
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