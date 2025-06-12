Імпорт високооктанового бензину встановив рекорд. Українці не довіряють бензину зі спиртом

У травні в Україну було імпортовано понад 5 тис. тонн високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року, або за всю історію спостережень.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Найбільшим постачальником лишається UPG. Компанія завезла 1,5 тис. тонн ресурсу: 90% за допомогою трейдера Select Energy, решту – від польського виробника Warter Fuels.

На другому і третьому місцях – мережі Socar і ОККО. Перша компанія наростила постачання з польського Citronex на 66%, до 0,78 тис. тонн, друга – на 21%, до 0,57 тис. тонн, з PKN Orlen.

Кількість охочих імпортувати пальне у травні зросла до 20 з 15 у квітні.

Зазначається, що збільшення постачань високооктанового бензину обумовлене зростанням попиту на ресурс через набуття з 1 травня чинності законом про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин.

Водночас ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище. Частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши високооктановий.

Через ажіотаж "високооктан" закінчився навіть на АЗК найбільшого імпортера цього пального – UPG. Фіксував зростання продажів А-100 і Socar.