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"Приватбанк" перерахував до держбюджету 32 мільярди дивідендів. Це більше, ніж всі інші усі держкомпанії разом

приватбанк

Державний "Приватбанк" перерахував до держбюджету дивіденди у розмірі 32,1 мільярда гривень.

Це більше половини запланованих доходів бюджету від дивідендів усіх державних та комунальних підприємств, повідомляє пресслужба банку.

Таким чином, "Приватбанк" виконав рішення Кабміну про порядок розподілу чистого прибутку за 2024 рік і сплатив до держбюджету у вигляді дивідендів 80% чистого прибутку.

Також "Приватбанк" сплатив за підсумками 2024 року майже 41 млрд грн податку на прибуток, встановивши рекорд серед банків України, додали у пресслужбі банку.

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Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.

Автор: 

банки (7015) держбюджет (1590) дивіденди (467) Приватбанк (1786)


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Ничего не производят от слова совсем и такие доходы... красота.
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12.06.2025 14:18 Відповісти
КОЛОМОЙСКИЙ В АХУУУУУЕННННОМ НАСТРОЕНИИИ!!!!!!!!!АХ БЫ СПЯЗДИЛ!!!!!
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12.06.2025 14:28 Відповісти
банк державний а замашки так і залишилися єврейські.
коли приходиш платити то розмовляєш з клерками які скаржаться що старі практики коли за одну зарплату три роботи відпахували так і залишилися.
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12.06.2025 14:34 Відповісти
Колись Обленерго, облгаз, Урзалізниця , Укртелеком були в областях найбільшими платниками податків, зараз , окрім залізниці, всі приватні і чомусь усі гроші йдуть власникам, а не на податки.
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12.06.2025 14:41 Відповісти
Не совсем!они платят скажим так в КОНВЕРТАШ офису ЗЕЛЕНСКОГО!В принципе так после оазвала СССРани!Так и продолжилось но с новым усовершенствованым подходом!!!!!!
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12.06.2025 14:46 Відповісти
Тому коломойша свого часу й говорив: "Єслі я захочу, я положу фінансовую сістєму Украіни".

Обзор от ИИ

В 2024 году украинцы получили через ПриватБанк более 7,5 млн переводов от международных организаций, что свидетельствует о широком использовании банка украинцами. У ПриватБанка самое большое количество отделений и клиентов в Украине. Банк является лидером по прибыли и устойчивости на рынке. За 2024 год ПриватБанк также получил значительную сумму от международных организаций в помощь украинцам, особенно тем, кто пострадал от войны или относится к социально незащищенным.
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12.06.2025 15:31 Відповісти

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