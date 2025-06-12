"Приватбанк" перерахував до держбюджету 32 мільярди дивідендів. Це більше, ніж всі інші усі держкомпанії разом

Державний "Приватбанк" перерахував до держбюджету дивіденди у розмірі 32,1 мільярда гривень.

Це більше половини запланованих доходів бюджету від дивідендів усіх державних та комунальних підприємств, повідомляє пресслужба банку.

Таким чином, "Приватбанк" виконав рішення Кабміну про порядок розподілу чистого прибутку за 2024 рік і сплатив до держбюджету у вигляді дивідендів 80% чистого прибутку.

Також "Приватбанк" сплатив за підсумками 2024 року майже 41 млрд грн податку на прибуток, встановивши рекорд серед банків України, додали у пресслужбі банку.

Читайте також: "Ощадбанк" отримав рекордні 7,9 мільярда прибутку, половину спрямує на дивіденди

Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.