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Новини Падіння гривні
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Вперше 48 гривень за євро: Гривня встановила новий історичний рекорд

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Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара, але впав до нового історичного рекорду щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 13 червня, на рівні 41,4880 грн/$, порівняно із 41,5117 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав одразу на 52 копійки  до 48,0825 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 22 квітня, коли гривня опускалася до 47,7653 грн за євро.

Гривня опустилася до нового історичного мінімуму щодо євро

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2226) гривня (1579) євро (186) курс (1537) НБУ (9377) обмін валюти (736)


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Топ коментарі
+5
Пам'ятаємо "хуже не будет,пугают будет долар по 45",потім було "какая разница","я вам ничего не должен".Все збулося,як в воду дивилися.
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12.06.2025 16:17 Відповісти
+3
Це навіть не по 36.6 як жадав зеленьський
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12.06.2025 16:16 Відповісти
+3
Думаю шо гривня ще тільки набирає розгон
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12.06.2025 16:29 Відповісти
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Це навіть не по 36.6 як жадав зеленьський
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12.06.2025 16:16 Відповісти
Пам'ятаємо "хуже не будет,пугают будет долар по 45",потім було "какая разница","я вам ничего не должен".Все збулося,як в воду дивилися.
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12.06.2025 16:17 Відповісти
Думаю шо гривня ще тільки набирає розгон
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12.06.2025 16:29 Відповісти
В який бік?
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12.06.2025 16:50 Відповісти
Ну за 30років існування гривня похудала в 27раів
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12.06.2025 17:16 Відповісти
раз в 20
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12.06.2025 18:21 Відповісти
Ну є і плюси - був я державі Україна винен 1000 євро , а тепер тільки 500 .
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12.06.2025 16:35 Відповісти
Так ось як виглядає маленька частинка того "ВИРОКУ" , що Зеленський обіцяв ЗЕлохам73% на стадіоні , дивлячись на Пороха ( для маскування) !
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12.06.2025 16:47 Відповісти
Оце добра новина! Для мене)))
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12.06.2025 17:56 Відповісти
держат евро-растет бакс, держат бакс-растет евро...так и живем...
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12.06.2025 18:18 Відповісти

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