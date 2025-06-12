Вперше 48 гривень за євро: Гривня встановила новий історичний рекорд

Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара, але впав до нового історичного рекорду щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 13 червня, на рівні 41,4880 грн/$, порівняно із 41,5117 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав одразу на 52 копійки – до 48,0825 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 22 квітня, коли гривня опускалася до 47,7653 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.