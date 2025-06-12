2 тисячі перевірок та 230 мільйонів штрафів: Податківці заявили про масштабні порушення у торгівлі електронікою

Від початку року Державна податкова служба (ДПС) провела понад 2 тисячі перевірок у сфері роздрібної торгівлі технікою та електронікою, під час яких виявлено масштабні порушення.

За наслідками перевірок на порушників вже наклали штрафи на загальну суму понад 228 млн грн, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко у Telegram.

"Перевіряємо як великі мережі, так і онлайн-майданчики. Основні порушення – продаж товарів без фіскалізації чеків, обліку залишків товарів та документів, які підтверджують походження товару, використання спеціального програмного забезпечення, яке формує підроблені чеки", – уточнив голова ДПС.

Він зауважив, що під час більшості фактичних перевірок працівники ДПС здійснювали хронометраж господарських операцій, у цей час виторги на торгових об’єктах зростали в рази.

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Зокрема, в одній невеликій відомій мережі електроніки ДПС викрила схему з ухилення від сплати податків шляхом використання ФОП, розповів Кравченко.

За його словами, податківці виявили 25 суб’єктів господарювання – платників єдиного податку 2 групи, яких мережа використовувала для мінімізації податкового навантаження. При цьому у 2024 році у цій мережі вже було проведено 35 фактичних перевірок, накладено понад 300 тис. грн штрафів, а матеріали досліджень передали до БЕБ, яке відкрило кримінальне провадження.

"За оперативною інформацією у 2025 році ця мережа придбана власниками більшої мережі магазинів електроніки (до речі, нещодавно її також викрито на ухиленні від сплати податків). З травня 2025 року господарські об’єкти перереєстровуються на юридичну особу. На сьогодні триває 14 фактичних перевірок. ДПС вже фіксує продаж товарів без чеків, обліку та документів. Мережа буде оштрафована", – уточнив Кравченко.

Крім того, за його словами, у Києві виявили підприємця, який також продає електроніку без РРО/ПРРО у магазині техніки та через Інтернет-магазин без належного обліку товару. На Рівненщині в одному з магазинів відомої мережі також зафіксували продаж побутової техніки без належного обліку товару.

Нагадаємо, Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обов'язкові для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО стали обов'язковими для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.