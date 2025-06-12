Російські банки за три місяці втратили майже $2 мільярди на зростанні курсу рубля

Зміцнення курсу рубля дорого обходиться як російському бюджету, що втрачає нафтову ренту, а й банкам. Так, у першому кварталі їхній загальний збиток від валютної переоцінки становив 149 млрд руб. ($1,86 млрд).

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Центробанку РФ.

За три місяці рубль зміцнився на 21,5%, і негативна переоцінка валютних вимог банків становила 2 трлн руб. Валютні зобов'язання також зменшилися разом із курсами валют, але менше: різниця між ними (відкрита валютна позиція) за квартал скоротилася до $1,1 млрд (на 0,8 трлн руб.).

Коли в четвертому кварталі 2024 році рубль дешевшав (на 9%), банки, навпаки, заробили на переоцінці відкритої валютної позиції 80 млрд руб.

Як повідомлялося на початку цього року, російський рубль за підсумками 2024 року знецінився до долара США на 11%. Це значно менше, ніж у 2023 році, коли рубль щодо долара девальвував на 26%.

Раніше повідомлялося, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.