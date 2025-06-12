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Новини Тіньова економіка
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БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області. ФОТОрепортаж

БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області

Бюро економічної безпеки України викрило та припинило діяльність семи нелегальних гральних закладів  у Київській області.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ. 

"Підпільні зали працювали в нежитлових приміщеннях у містах Біла Церква, Буча, Ірпінь, Обухів, Васильків у закритому форматі, зокрема і в період комендантської години. Доступ до них мали лише перевірені клієнти – потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю з адміністраторами", – розповіли в БЕБ.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить 2 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області
БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області
БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області
БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області
БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області
БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області
БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області
БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області
БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області

На початку червня повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність десяти нелегальних гральних закладів у Київській області.

Перед тим детективи БЕБ викрили мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси. Наприкінці травня детективи припинили діяльність 15 нелегальних закладів.

Автор: 

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