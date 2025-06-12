БЕБ ліквідували сім нелегальних гральних закладів у Київській області. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки України викрило та припинило діяльність семи нелегальних гральних закладів у Київській області.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

"Підпільні зали працювали в нежитлових приміщеннях у містах Біла Церква, Буча, Ірпінь, Обухів, Васильків у закритому форматі, зокрема і в період комендантської години. Доступ до них мали лише перевірені клієнти – потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю з адміністраторами", – розповіли в БЕБ.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, камери відеоспостереження, мобільні телефони, реєстратори розрахункових операцій, а також чорнову бухгалтерію.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить 2 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.



















На початку червня повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність десяти нелегальних гральних закладів у Київській області.

Перед тим детективи БЕБ викрили мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси. Наприкінці травня детективи припинили діяльність 15 нелегальних закладів.