Кабмін пропонує підвищити штрафи порушення при використанні водних ресурсів у 40 разів

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, який передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення природоохоронного законодавства у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Зокрема, законопроєкт передбачає суттєве підвищення штрафів, передбачених Кодексом про адміністративні правопорушення, повідомляє пресслужба Міндовкілля.

Згідно з новими нормами, для громадян штрафи зростуть до 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів (нині – 3-7), а для посадових осіб – до 200-300 (нині – 5-8).

"Наразі ситуація є такою, що порушення екологічного законодавства доволі часто є дешевшим, ніж виконання природоохоронних вимог. Після підвищення штрафів забруднювачу доведеться платити більше", – пояснила очільниця міністерства Світлана Гринчук.

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Як повідомлялося, у травні Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до статті 91 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду".

Законопроєкт передбачає суттєве, у 50 разів, підвищення штрафів за порушення правил охорони та використання заповідних територій: