Бояться українських дронів: У "День РФ" у кожному п’ятому російському регіоні відключили мобільний інтернет

У РФ мешканці щонайменше 19 регіонів зіткнулися з відключенням мобільного інтернету 12 червня – у так званий "День Росії".

Загалом у країні налічується 83 суб'єкти, тож збої було зафіксовано більш ніж у кожному п'ятому регіоні, у ряді випадків обмеження поширилися і на послуги звичайного стільникового зв'язку, пише The Moscow Times.

Про проблеми заявила низка російських провадерів та операторів мобільного за'язку, деякі з них повідомили й про DDoS-атаки, які порушили роботу серверів

Влада російських регіонів іноді інформує громадян про обмеження, пояснюючи це питаннями безпеки, проте в деяких випадках вони просто мовчать.

Так, наприклад, губернатор Мурманської області Андрєй Чібіс заздалегідь попередив росіян: "Хочу попередити, що завтра, у День Росії, для вашої безпеки під час святкових заходів можливі тимчасові обмеження мобільного інтернету та стільникового зв'язку".

Як повідомлялося, раніше російська влада почала "глушити" мобільний інтернет, щоб обмежити можливості українських безпілотників. Особливо значних масштабів це явище набуло у дні підготовки до проведення військового параду у Москві 9 травня.