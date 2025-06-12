У Києві витратять 160 мільйонів на ремонт занедбаного дитсадка з мініфутболом і "ніндзя парком"

Управління освіти Дарницької районної державної адміністрації (РДА) 30 травня за результатами тендеру замовило ТОВ "Укрбуд Козак" капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території дитсадка №33 за 164,63 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Будівля розташована по вул. Кам’янська, 110 (фактична адреса поруч з вул.Вербицького,17в) і перебуває у занедбаному стані понад 20 років. У 2020 році її передали до комунальної власності.

За умовами укладеної угоди, до кінця 2026 року за кошти місцевого бюджету мають замінити вікна, виконати заходи з енергозбереження і благоустрій території. Договірна ціна тверда і включає 433 тис. грн на покриття інфляційних ризиків.

При цьому вартість низки будівельних матеріалів у кошторисі суттєво вища за ринкову.

Так, бетон В22,5 М300 заклали по 4 320 грн за кубометр (тут і далі – з ПДВ та без урахування доставки). Компанія "Гранд Бетон" продає такий бетон по 3 129 - 3 840 грн, "АТ Жуляни" – по 3 267 - 3 615 грн, а "Промбудцентр" – по 3 615 - 3 835 грн за кубомтер, що на 13-35% дешевше.

Арматуру А500 10 мм у кошторис заклали по 41 700 грн за тонну. Водночас "Метінвест СМЦ" у Києві продає її по 34 160 грн, "Максіма Метал" – по 30 290 грн, "Ironworld" – по 34 462 грн за тонну, тобто на 20-40% дешевше.

Газоблоки Aeroc D400 300х200х610 мм у кошторисі врахували по 160 грн за штуку. У "Profbudmarket" такий газоблок коштує 128 грн, у "Dci-group" – 131 грн, у "Жи Строй" – 135 грн, у "Беркут Буд" – 153 грн. Це на 5-25% дешевше.

Крім того, у кошторисі є позиції, які складно або неможливо чітко ідентифікувати, бо їх вартість врахована з монтажем. Наприклад – "Ніндзя парк" вартістю 2 млн грн або "Міні футбол" за 530 640 грн.

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Фірма "Укрбуд Козак" була єдиним учасником торгів, тому отримала підряд без конкуренції.

Наразі цією київською фірмою володіє та керує Леонід Ковальчук. Раніше співзасновниками компанії також були Станіслав Халецький і Микола Руденко. Ковальчук також володіє ТОВ "Кречет Соул", ТОВ "Країна Буд Мрій" і БО "БФ "Химородник". Руденко є засновником ТОВ "Грін Трейдінг", а також має частки у ТОВ "Укр Тетріс Буд" і ТОВ "Ойл Технолоджіс".

До початку повномасштабного вторгнення Нацполіція розслідувала схему за участю посадовців Дарницької РДА та Миколи Руденка. Слідство вважало, що група організувала системне розкрадання коштів, виділених на ремонти об’єктів ЖКГ району, та отримувала "відкати" у розмірі 10-15%. Проте кримінальне провадження за цим фактом було закрите у 2021 році.

З 2017 року фірма "Укрбуд Козак" отримала підрядів на 340,43 млн грн, найбільше – у Дарницької РДА.

Дарницьку райадміністрацію у період цих кримінальних проваджень в 2017-2018 роках очолював Василь Лозовий. Зараз він працює заступником голови цієї ж РДА. Новим керівником президент Володимир Зеленський призначив Олександра Ковтунова.

Управління освіти Дарницької РДА очолює Євгенія Списовська. За даними ЗМІ, у 2022 році правоохоронці повідомили їй про підозру в розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Навесні її звільнили від кримінальної відповідальності, бо сплив строк давності.

"Укрбуд Козак", "Грін Трейдінг", "Укр Тетріс Буд" і "Еталон-Буд Плюс" також фігурують в кримінальному провадженні від 2024 року щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час реконструкції медичного реабілітаційного центру "Пуща-Водиця" МВС України.

За версією слідства, службові особи медцентру в змові з фірмою "Еталон-Буд Плюс" умисно завищували вартість будівельних матеріалів і робіт, підмінювали матеріали на вживані або дорожчі, а також встановлювали обладнання, що не відповідало проєктним рішенням. За оцінками правоохоронців, загальна сума завищення перевищує 1,1 млн грн з ПДВ. "Укрбуд Козак" та фірми Руденка згадуються серед підприємств, у яких проведено обшуки в справі.