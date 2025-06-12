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Новини
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"Люди не повинні переплачувати": Шмигаль доручив компенсувати різницю в тарифах через руйнування Каховської ГЕС

Шмигаль доручив розробити програму для компенсації різниці в тарифах через руйнування Каховської ГЕС

Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів отримали доручення розробити бюджетну програму для компенсування різниці в тарифах, що виникла через руйнування Каховської ГЕС.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час регіональної урядової наради. 

"Мінрозвитку та Міндовкілля отримали завдання розробити бюджетну програму для компенсування різниці в тарифах, що виникла через руйнування Каховської ГЕС", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що люди не повинні переплачувати через російський теракт, а надалі платити той самий тариф, що був до підриву ГЕС.

"Це стосується всіх областей, яких це торкнулося", – зауважив прем'єр.

На початку цього року гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що "Укргідроенерго" втрачає близько 8-10 млрд грн на рік через припинення генерації електроенергії Каховською ГЕС, яку зруйнували окупаційні російські війська.

До того міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук оцінювала збитки внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, що стався в червні 2023 року, у близько $14 млрд.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Унаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано, і станція відновленню не підлягає.

Автор: 

тарифи (1320) Міністерство розвитку громад і територій (60) Шмигаль Денис (1521) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (82) Каховська ГЕС (126)


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я улибаюсь з цих даунів! що воно меле взагалі?
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12.06.2025 21:07 Відповісти
Так уже рік переплачують - милосердний ти наш
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12.06.2025 21:09 Відповісти
Сердобольный, ты наш и шоб мы без тебя делали.
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12.06.2025 21:11 Відповісти
************ отдаст 30млн.грн. уставного фонда фирмы его жены?!?!
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12.06.2025 21:13 Відповісти
а-ха-ха
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12.06.2025 21:16 Відповісти

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