"Люди не повинні переплачувати": Шмигаль доручив компенсувати різницю в тарифах через руйнування Каховської ГЕС

Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів отримали доручення розробити бюджетну програму для компенсування різниці в тарифах, що виникла через руйнування Каховської ГЕС.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час регіональної урядової наради.

"Мінрозвитку та Міндовкілля отримали завдання розробити бюджетну програму для компенсування різниці в тарифах, що виникла через руйнування Каховської ГЕС", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що люди не повинні переплачувати через російський теракт, а надалі платити той самий тариф, що був до підриву ГЕС.

"Це стосується всіх областей, яких це торкнулося", – зауважив прем'єр.

На початку цього року гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що "Укргідроенерго" втрачає близько 8-10 млрд грн на рік через припинення генерації електроенергії Каховською ГЕС, яку зруйнували окупаційні російські війська.

До того міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук оцінювала збитки внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, що стався в червні 2023 року, у близько $14 млрд.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Унаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано, і станція відновленню не підлягає.