Українці збільшили попит на китайські авто на 70%. Найпопулярніші авто
Упродовж травня українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 70% більше, ніж у травні 2024 року.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Із цієї кількості: нових – 1335 авто (+92%); вживаних – 245 (+5%).
Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- VW ID.UNYX – 254 авто;
- BYD Song Plus – 216;
- HONDA eNS1 – 188;
- BYD Sea Lion 07 – 61;
- ZEEKR 7X – 55.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- ZEEKR 001 – 26 авто;
- BUICK Envision – 19;
- VW ID.UNYX – 18;
- AUDI Q4 e-tron – 17;
- MG ZS – 15.
Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. китайських легковиків, що на 18% більше, ніж роком раніше.
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