Українці збільшили попит на китайські авто на 70%. Найпопулярніші авто

Упродовж травня українці придбали 1580 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 70% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Із цієї кількості: нових – 1335 авто (+92%); вживаних – 245 (+5%).

Зазначається, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

VW ID.UNYX – 254 авто;

BYD Song Plus – 216;

HONDA eNS1 – 188;

BYD Sea Lion 07 – 61;

ZEEKR 7X – 55.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

ZEEKR 001 – 26 авто;

BUICK Envision – 19;

VW ID.UNYX – 18;

AUDI Q4 e-tron – 17;

MG ZS – 15.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. китайських легковиків, що на 18% більше, ніж роком раніше.