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Новини
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Нацполіція проводить "велику спецоперацію" для боротьби з незаконним обігом зброї. Одночасно – 500 обшуків

Триває спеціальна операція Нацполіції

Національна поліція проводить велику загальнодержавну спецоперацію для боротьби з незаконним обігом зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що наразі одночасно проводиться понад 500 обшуків.

"Це робиться для підвищення безпеки та запобігання злочинам. Операція проходить у взаємодії з Офісом Генпрокурора та іншими органами. Деталі – після завершення слідчих дій", – йдеться у повідомленні.

Триває спеціальна операція Нацполіції

Триває спеціальна операція Нацполіції

Триває спеціальна операція Нацполіції

Нагадаємо, у травні Нацполіція провела понад 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні.

Як повідомлялося, 10 січня Нацполіція оголосила про масштабні відпрацювання по всій країні для виявлення нелегальних каналів переправлення чоловіків через кордон. Тоді оперативники та слідчі провели понад 600 одночасних обшуків.

Пізніше працівники Нацполіції спільно з прокуратурою оголосили про проведення понад 1000 одночасних обшуків у справах про організацію нелегального продажу та зберігання зброї.

Автор: 

МВС (532) зброя (895) Нацполіція (518)


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"Одночасно - 500 обшуків"

Оттакої! Одночасно тисячі заприсяжениї заброньованих поліціянтів-ухилянтів замість захисту Неньки десь на "нулі" на Сумщині проводять масовий шмон у тилу в пошуках зброї , яку , не дай Боже, внутрішні вороги ЗЕвлади можуть використати проти Істиних Патріотів Неньки з числа ТЦК, Нацполіції , прокурорских , судійських , депутатських ...

Подивився світлини - аж страшно стало , що в тилу коїться ! Вже мацковитські обстріли ракетами-шахедами-КАБами не дуже й лякають.
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13.06.2025 12:45 Відповісти
Їм просто нєх. робити: 300 тисяч здоровецьких "блатних" биків і кнурів, броньованих від фронту (читай- захисту Батьківщини). Катаються на іномарках, шманають багажники, возять бл. в посадки, "відпускають" за хабаря, "кришують" бандюків, отримують захмарні зарплати на наші податки і т.д. і т.п.
А тим часом хлопці на фронтах гинуть тисячами...
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13.06.2025 13:45 Відповісти

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