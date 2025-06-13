Нацполіція проводить "велику спецоперацію" для боротьби з незаконним обігом зброї. Одночасно – 500 обшуків

Національна поліція проводить велику загальнодержавну спецоперацію для боротьби з незаконним обігом зброї та боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що наразі одночасно проводиться понад 500 обшуків.

"Це робиться для підвищення безпеки та запобігання злочинам. Операція проходить у взаємодії з Офісом Генпрокурора та іншими органами. Деталі – після завершення слідчих дій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні Нацполіція провела понад 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні.

Як повідомлялося, 10 січня Нацполіція оголосила про масштабні відпрацювання по всій країні для виявлення нелегальних каналів переправлення чоловіків через кордон. Тоді оперативники та слідчі провели понад 600 одночасних обшуків.

Пізніше працівники Нацполіції спільно з прокуратурою оголосили про проведення понад 1000 одночасних обшуків у справах про організацію нелегального продажу та зберігання зброї.