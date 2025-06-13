Нацполіція проводить "велику спецоперацію" для боротьби з незаконним обігом зброї. Одночасно – 500 обшуків
Національна поліція проводить велику загальнодержавну спецоперацію для боротьби з незаконним обігом зброї та боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що наразі одночасно проводиться понад 500 обшуків.
"Це робиться для підвищення безпеки та запобігання злочинам. Операція проходить у взаємодії з Офісом Генпрокурора та іншими органами. Деталі – після завершення слідчих дій", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у травні Нацполіція провела понад 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні.
Як повідомлялося, 10 січня Нацполіція оголосила про масштабні відпрацювання по всій країні для виявлення нелегальних каналів переправлення чоловіків через кордон. Тоді оперативники та слідчі провели понад 600 одночасних обшуків.
Пізніше працівники Нацполіції спільно з прокуратурою оголосили про проведення понад 1000 одночасних обшуків у справах про організацію нелегального продажу та зберігання зброї.
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Оттакої! Одночасно тисячі заприсяжениї заброньованих поліціянтів-ухилянтів замість захисту Неньки десь на "нулі" на Сумщині проводять масовий шмон у тилу в пошуках зброї , яку , не дай Боже, внутрішні вороги ЗЕвлади можуть використати проти Істиних Патріотів Неньки з числа ТЦК, Нацполіції , прокурорских , судійських , депутатських ...
Подивився світлини - аж страшно стало , що в тилу коїться ! Вже мацковитські обстріли ракетами-шахедами-КАБами не дуже й лякають.
А тим часом хлопці на фронтах гинуть тисячами...