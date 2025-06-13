Кількість жінок на керівних посадах у світі зменшується третій рік поспіль

Загальний рівень гендерного розриву у світі скоротився до 68,8%, утім вже третій рік поспіль кількість жінок на керівних посадах зменшується.

Про це йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), передає hromadske.

Попри те, що жінки становлять 41,2% світової робочої сили, лише 28,8% з них досягають керівних посад. Із 2015 по 2024 рік частка жінок у вищому керівництві зросла з 25,7% до 28,1%, але після 2022 року прогрес сповільнився, кажуть у ВЕФ.

Загалом гендерний розрив у світі скоротився до 68,8%, що є значним поліпшенням з часу пандемії COVID-19. Проте, як свідчать дані, навіть за такого темпу для досягнення гендерної рівності світу знадобиться ще 123 роки.

За даними звіту, країною з найвищим рівнем гендерної рівності у світі вже 16 років поспіль є Ісландія, де подолали нерівність на 92,6%.

Читайте також: Кожен третій бізнес в Україні очолюють жінки. Найпопулярніші сфери

До п’ятірки лідерів також входять Фінляндія – 87,9%, Норвегія – 86,3%, Велика Британія – 83,8% та Нова Зеландія – 82,7%.

Україна наразі розташувалася на 62 місці у світі за скороченням гендерного розриву з показником 73%. Це на сходинку вище ніж торік. Серед європейських країн Україна посіла 26 місце.

Як повідомлялося, кількість жінок серед ФОПів торік зросла до максимуму за п’ять років. Станом на кінець минулого року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%).