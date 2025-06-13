Борг "Харківводоканалу" за електроенергію сягнув 2 мільярдів гривень

Борги комунального підприємства "Харківводоканал" перед оператором системи розподілу "Харківобленерго", що входить до державної компанії "Українські розподільчі мережі", продовжують накопичуватися і сягнули приблизно 2 мільярдів гривень.

Про це повідомив в.о. гендиректора "Харківобленерго" В'ячеслав Кравцов, передає Інтерфакс-Україна.

"Харківводоканал" так і продовжує накопичувати борги перед "Харківобленерго". Вони щомісячно збільшуються і на сьогодні складають приблизно 2 млрд грн", – сказав Кравцов.

Голова "Харківобленерго" додав, що водночас "Харківський метрополітен" та "Харківські теплові мережі", які були одними з найбільших боржників оператора, суттєво покращили розрахунки.

"По метрополітену на сьогодні поточні платежі вирівнялися, він сплачує рахунки щомісячно, боргів за розподіл е/е у нього немає. "Теплові мережі" також поточні платежі сплачують, але в них є ще борги в 0,5 млрд грн", – уточнив Кравцов.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня Харківська міська рада ухвалила рішення про реорганізацію. КП "Харківводоканал" шляхом приєднання до КП "Харківські теплові мережі".

Згідно із рішенням, КП "Харківські теплові мережі" стане правонаступником усього майна, прав та обов’язків КП "Харківводоканал", і після завершення процедури реорганізації воно змінить назву на КП "Харківські технологічні мережі".

Станом на початок жовтня 2024 року, борги комунальних підприємств Харкова перед "Харківобленерго" становили 2,43 млрд грн. Тоді заборгованість "Харківводоканалу" становила 1,85 млрд грн, "Харківських теплових мереж" – 563,7 млн грн.

В.о. генерального директора "Харківобленерго" В'ячеслав Кравцов тоді попереджав, проблема боргів може призвести до втрати можливості стабільного постачання електроенергії населенню та об'єктам критичної інфраструктури.

Станом на 1 липня минулого року борги комунальних підприємств Харкова перед "Харківобленерго" становили 1,21 млрд грн. Найбільші боржники – комунальні підприємства "Харківводоканал" і "Харківські теплові мережі".