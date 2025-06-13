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Новини Падіння гривні
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Гривня зміцнилася після рекордного падіння: Нацбанк встановив курс долара і євро на понеділок

Офіційний курс долара і євро на 16 червня

Курс гривні зміцнився щодо долара і євро наприкінці робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 16 червня, на рівні 41,4466 грн/$, порівняно із 41,4880 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 39 копійок після рекордного падіння напередодні  до 47,6926 грн за євро. У п'ятницю він опуЦе новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 22 квітня, коли гривня опускалася до 47,7653 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2227) гривня (1580) курс (1538) НБУ (9379) обмін валюти (737)


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Зупиніть це, гривня укріпляється регулярно з 2014 року, не пишіть це вже, всі бачать курс щодня і без вас!
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13.06.2025 16:58 Відповісти
Главная проблема, что гривна продолжает дешеветь по отношению к рублю. Может наступить день когда курс будет один к одному.
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13.06.2025 17:18 Відповісти

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