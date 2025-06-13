Гривня зміцнилася після рекордного падіння: Нацбанк встановив курс долара і євро на понеділок
Курс гривні зміцнився щодо долара і євро наприкінці робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 16 червня, на рівні 41,4466 грн/$, порівняно із 41,4880 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 39 копійок після рекордного падіння напередодні – до 47,6926 грн за євро. У п'ятницю він опуЦе новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 22 квітня, коли гривня опускалася до 47,7653 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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