Крематорій у Львові планують тестово запустити наприкінці року. Це буде четвертий крематорій в Україні. ФОТО

Виконавчий комітет Львівької міської ради затвердив проєктно-кошторисну документацію на будівництво нового комплексу крематорію на Голосківському кладовищі у Львові. Наприкінці цього року крематорій планують у тестовому режимі запустити в роботу.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради.

Там розповіли, що після завершення тендерних процедур буде підписано договір з підрядником і розпочнуться будівельні роботи. Капсулу під будівництво заклали в січні цього року, тоді розпочалися й підготовчі роботи.

Станом на зараз повністю розрівняно територію, де буде відбуватися будівництво, і демонтовано всі старі будівлі, які там були.

Загальна вартість проєкту будівництва крематорію (будівельні роботи, закупівля устаткування, виготовлення проєктно-кошторисної документації, податок на додану вартість та інші витрати) становить 170 млн грн, частину з яких – 60 млн грн – планують залучити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Проєкт будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря обрали на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі у 2021 році. Переможцем конкурсу став проєкт авторського колективу: Заботін Павло, Копейкіна Любов, Копейкін Віктор, Кобец Олена. Це команда архітекторів родом із Маріуполя, що працює в Берліні.

В Україні крематорії є в Києві, Одесі та Харкові, але там печі старого зразка. У Львові ж будуть перші сучасні печі.







Як повідомлялося, влада Львова підвищила ставки туристичного збору для іноземців. Якщо раніше іноземці платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка – 80 грн за добу.

До того стало відомо, що Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії.