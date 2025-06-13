Україна наступного року перейде на європейські правила у ветеринарній медицині. Що передбачено?
Україна з 2026 року переходить на нові європейські правила у ветеринарній медицині.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зокрема, ключові новації стосуються закону України "Про ветеринарну медицину" №1206-IX, який набере чинності 1 березня 2026 року.
Серед основих змін:
- безстрокова реєстрація ветеринарних препаратів;
- спрощення процедур для гібридних, гомеопатичних і комбінованих засобів;
- ліцензування не тільки виробництва, а й імпорту, оптової та роздрібної торгівлі;
- впровадження належних практик у реалізації та лабораторній діяльності.
Як повідомлялося, в середині травня Кабінет Міністрів дозволив Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відновити позапланові перевірки ветеринарних клінік та виробників ветпрепаратів.
До того в Міністерстві аграрної політики та продовольства анонсували зміни для підтримки українського тваринництва.
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Це як Україна перейшла на європейські правила стахування авто. Замість 800 грн тепер мінімум 4000 грн.