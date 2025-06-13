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Новини
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Україна наступного року перейде на європейські правила у ветеринарній медицині. Що передбачено?

Україна наступного року перейде на європейські правила у ветеринарній медицині

Україна з 2026 року переходить на нові європейські правила у ветеринарній медицині.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Зокрема, ключові новації стосуються закону України "Про ветеринарну медицину" №1206-IX, який набере чинності 1 березня 2026 року.

Серед основих змін

  • безстрокова реєстрація ветеринарних препаратів;
  • спрощення процедур для гібридних, гомеопатичних і комбінованих засобів;
  • ліцензування не тільки виробництва, а й імпорту, оптової та роздрібної торгівлі;
  • впровадження належних практик у реалізації та лабораторній діяльності.

Як повідомлялося, в середині травня Кабінет Міністрів дозволив Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відновити позапланові перевірки ветеринарних клінік та виробників ветпрепаратів.

До того в Міністерстві аграрної політики та продовольства анонсували зміни для підтримки українського тваринництва.

Автор: 

ветеринарія (17) тварини (88) правила (68) Євросоюз (5222)


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Україна наступного року перейде на європейські правила у ветеринарній медицині. Що передбачено?

Корови зможуть подавати в суд!
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13.06.2025 20:38 Відповісти
А для нечемних корів санкції від ОП будуть?
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13.06.2025 20:47 Відповісти
Корови вже можуть подавати в суд; до їхнього молока додають двоокис сірки, якісь сульфіти, а потім продасть людям. Наші молокопродукти не купую.
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13.06.2025 20:54 Відповісти
Україна наступного року перейде на європейські правила у ветеринарній медицині. Що передбачено?
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Здорожчання усіх послуг ,звичайно!
Це як Україна перейшла на європейські правила стахування авто. Замість 800 грн тепер мінімум 4000 грн.
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13.06.2025 20:39 Відповісти
та шо там можуть пред бачіть? інвестнянів для майбутніх пенсійних ніштяків ігрівих абізян, тіпо абрахамії, ********** та прочіх корабєльних сосунок та дупів!
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13.06.2025 20:50 Відповісти
тоб то , обовʼязковоі стеррилізаціі для котів та собак , як немає то і не буде. села як прлодили так і будуть плодити. місцеві органи як крали грощі на стерілці в лапках , так і будуть красти .
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13.06.2025 21:28 Відповісти
С недолідором і завгоспом ми нам ще до ветеринарів залишилось дістатися
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13.06.2025 21:29 Відповісти

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