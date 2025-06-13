Україна наступного року перейде на європейські правила у ветеринарній медицині. Що передбачено?

Україна з 2026 року переходить на нові європейські правила у ветеринарній медицині.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, ключові новації стосуються закону України "Про ветеринарну медицину" №1206-IX, який набере чинності 1 березня 2026 року.

Серед основих змін:

безстрокова реєстрація ветеринарних препаратів;

спрощення процедур для гібридних, гомеопатичних і комбінованих засобів;

ліцензування не тільки виробництва, а й імпорту, оптової та роздрібної торгівлі;

впровадження належних практик у реалізації та лабораторній діяльності.

Як повідомлялося, в середині травня Кабінет Міністрів дозволив Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відновити позапланові перевірки ветеринарних клінік та виробників ветпрепаратів.

До того в Міністерстві аграрної політики та продовольства анонсували зміни для підтримки українського тваринництва.