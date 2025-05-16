БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін дозволив відновити позапланові перевірки ветеринарних клінік

Кабінет Міністрів дозволив Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відновити позапланові перевірки ветеринарних клінік та виробників ветпрепаратів.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що відповідні зміни внесено до постанови №303 від 13 березня 2022 року "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану".

"Передбачено, що позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням субʼєктами господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів протягом періоду воєнного стану здійснюються за рішенням Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, Державна екологічна інспекція з 1 січня 2025 року поновила планові перевірки якості автомобільних бензинів та дизельного пального, призупинені на початку повномасштабного вторгнення РФ.

