Корупція у Мінрегіоні: Суд арештував ексрадника міністра із правом застави на 25 мільйонів

Вищий антикорупційний суд арештував колишнього радника міністра розвитку громад та територій з можливістю внесення 25 млн грн застави.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"13 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до колишнього радника міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 25 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Як повідомлялося, напередодні САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Зокрема, про підозру в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України", ексраднику міністра, колишній директорці держпідприємства, забудовнику (організатор схеми) та службовій особі будівельної компанії.

НАБУ не називає прізвищ підозрюваних, проте за даними джерел видання "Слово і діло", зокрема йдеться про члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна, директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка та колишню директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники.