Нацбанк скоротив продаж валюти за тиждень до двомісячного мінімуму
Продаж доларів Національним банком із 9 до 13 червня знизився до 585,8 млн проти $638,8 млн тижнем раніше.
Про це свідчать дані регулятора.
Це мінімальне значення з середини квітня, коли НБУ за тиждень продав $314,4 млн.
При цьому минулого тижня Нацбанк придбав на ринку лише $0,55 млн.
Загалом від початку 2025 року регулятор продав із резервів уже $15,47 млрд, а купив – $36,18 млн.
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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
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